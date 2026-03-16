 Etanol en gasolina: detalles sobre su uso en Guatemala
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Gobierno aclara dudas sobre la mezcla de etanol en gasolina en Guatemala

Las autoridades señalaron "desinformación" sobre posibles efectos en los vehículos por la incorporación de etanol a la gasolina y llamaron a la calma.

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Tras monitoreo en expendios de la capital, se percibió que la gasolina mantiene un alza en sus precios en lo que va de enero.
gasolinera, fondos de pantalla del coche, gasolina / FOTO: Pixabay

Guatemala comenzará este 2026 la mezcla del 10% de etanol en la gasolina, una medida por medio de la cual manifiesta su compromiso con la transición energética al contar con una matriz en pro del respeto del ambiente. Sin embargo, el tema ha generado múltiples dudas en los propietarios de vehículos, por lo que el Gobierno amplió detalles del tema.

El viceministro del área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, explicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que la referida medida ha sido "atacada" con mucha desinformación.

Aseguró que la calidad de la gasolina que se comercializa en el país está garantizada, pese a la incorporación de etanol en la mezcla, y llamó a la población a mantener la tranquilidad. "Están sembrando terror de que se van a descomponer los carros. Eso es falso", enfatizó.

Según indicó, en Guatemala actualmente se comercializan dos tipos de combustible: gasolina súper y gasolina regular. Añadió que el Gobierno, por medio del Ministerio de Energía y Minas y específicamente del Viceministerio de Hidrocarburos, supervisa que en todas las estaciones de servicio se expendan ambos combustibles con las calidades técnicas correspondientes.

Barrios explicó que los vehículos y motores que actualmente funcionan con gasolina continuarán operando sin inconvenientes después de que entre en vigor la mezcla con etanol.

"Si su vehículo, su máquina de podar, de cortar o su lancha, o cualquier motor que use gasolina funciona hoy, funcionará igual el 30 (de junio de 2026) y en adelante del año, y en el futuro, porque es la calidad técnica", afirmó.

El funcionario detalló que el etanol actúa como un oxigenante en la gasolina y sustituye a otro componente que, según indicó, es cancerígeno y perjudicial para el ambiente. En ese sentido, reiteró que no debería existir preocupación entre los consumidores, siempre que se mantenga la calidad del combustible que se distribuye en el país.

Asimismo, respondió a inquietudes relacionadas con vehículos o motocicletas antiguas, pues se ha hablado de supuestos daños en sus sistemas por la implementación de este tipo de producto. Barrios indicó que la mezcla de gasolina con etanol se utiliza desde hace más de 30 años en numerosos países, incluidos varios de la región.

Como ejemplo, mencionó el caso de Argentina, donde la mezcla conocida como E10 comenzó a utilizarse hace aproximadamente una década.

"Argentina empezó con E10 hace unos 10 años y ahora va por mas. Su flotilla (vehicular) es más antigua. Y, cuando empezó, su flotilla era más antigua que la que tenemos hoy nosotros", expuso.

Finalmente, el viceministro indicó que las autoridades impulsarán una campaña informativa para aclarar dudas de la población.

"Yo les mandaría un mensaje de tranquilidad. Estamos saliendo con una campaña de información para ir atenuando todos estos miedos que se han activado en la población", concluyó.

Acerca de la incorporación del etanol

La gasolina E10 es un tipo de combustible que mezcla 90 % de gasolina y 10 % de etanol, un biocombustible producido a partir de materias primas agrícolas como la caña de azúcar o el maíz. El etanol funciona como un oxigenante que mejora la combustión y sustituye aditivos más contaminantes en la gasolina.

En Guatemala, esta mezcla comenzará a implementarse a partir del 30 de junio de 2026, como parte de una medida impulsada por el Ministerio de Energía y Minas para modernizar los combustibles, reducir emisiones y mantener los estándares técnicos de calidad en las gasolinas que se comercializan en el país.

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