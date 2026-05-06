 Gobierno amplía Estado de Prevención por 15 días
Nacionales

Gobierno mantiene Estado de Prevención en cinco departamentos

La medida estará vigente por 15 días.

Compartir:
Los operativos se realizaron en diferentes sectores del país., PNC de Guatemala.
Los operativos se realizaron en diferentes sectores del país. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Organismo Ejecutivo anunció este miércoles, 6 de mayo, la entrada en vigor del Decreto Gubernativo Número 7-2026, mediante el cual se declara Estado de Prevención en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.

Según el documento publicado en el diario oficial, la medida responde a la necesidad de contrarrestar hechos de violencia atribuidos a grupos del crimen organizado, incluyendo maras y pandillas, así como a reforzar la seguridad pública y el orden en zonas consideradas de alto riesgo.

El Ejecutivo argumentó que la decisión se fundamenta en informes de seguridad emitidos por entidades competentes y en la necesidad de garantizar la protección de la vida, la libertad y los bienes de la población.

La implementación de este estado ocurre en un contexto en el que las autoridades han reiterado su disposición de reforzar la seguridad en el país, principalmente en sectores donde en los últimos meses se han reportado incidentes vinculados a estructuras criminales.

* Le puede interesar:

Tres personas mueren en ataque armado en zona 1

Las víctimas fueron localizadas dentro de un hotel.

Vigencia y medidas que contempla

De acuerdo con el decreto, el Estado de Prevención tendrá una vigencia de 15 días, periodo durante el cual las autoridades podrán implementar acciones extraordinarias para preservar la seguridad ciudadana. Asimismo, se señala que las medidas buscan fortalecer la capacidad del Estado para responder de forma coordinada ante amenazas al orden público.

Entre las disposiciones contempladas se incluye la posibilidad de limitar reuniones públicas, disolver manifestaciones que se tornen violentas y restringir la circulación en determinadas áreas y horarios.

El decreto también establece que las acciones deberán aplicarse respetando los derechos humanos y los principios de legalidad y proporcionalidad, en concordancia con compromisos internacionales suscritos por el país.

Las autoridades indicaron que las instituciones de seguridad y defensa trabajarán de manera conjunta para ejecutar operativos y mantener el control en las áreas afectadas. Además, se instruyó a las entidades públicas a coordinar esfuerzos y presentar informes periódicos sobre los resultados de las medidas adoptadas.

El Gobierno aseguró que la disposición no afectará el funcionamiento de instituciones democráticas ni limitará el derecho de los ciudadanos a interponer recursos legales.

Analistas y organizaciones civiles han señalado la importancia de que estas medidas se apliquen con transparencia y supervisión, a fin de evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

En Portada

Los 12 ejes del plan de trabajo de Gabriel García Luna al frente del MPt
Nacionales

Los 12 ejes del plan de trabajo de Gabriel García Luna al frente del MP

08:14 AM, Mayo 06
Gobierno mantiene Estado de Prevención en cinco departamentost
Nacionales

Gobierno mantiene Estado de Prevención en cinco departamentos

08:58 AM, Mayo 06
Tres personas mueren en ataque armado en zona 1t
Nacionales

Tres personas mueren en ataque armado en zona 1

08:02 AM, Mayo 06
Gerard Piqué es suspendido por amenazar a un árbitrot
Deportes

Gerard Piqué es suspendido por amenazar a un árbitro

08:52 AM, Mayo 06
Órgano Disciplinario reduce sanción de Jesús Chucho Lópezt
Deportes

Órgano Disciplinario reduce sanción de Jesús Chucho López

08:05 AM, Mayo 06

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos