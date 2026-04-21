Gobierno amplía Estado de Prevención en cinco departamentos

El Gobierno de Guatemala anunció este martes, 21 de abril, la implementación de un Estado de Prevención en cinco departamentos del país, como medida para reforzar la seguridad y el orden público ante el aumento de actividades vinculadas a grupos criminales.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Gubernativo Número 6-2026, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. La medida estará vigente durante 15 días y abarca los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.
Según el documento publicado en el diario oficial, la decisión responde a informes de seguridad que alertan sobre la presencia de maras y pandillas, así como hechos de violencia que ponen en riesgo la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. El Ejecutivo argumenta que estas acciones buscan prevenir perturbaciones graves del orden público y garantizar la protección de los derechos de la población.
Medidas del Estado de Prevención
Entre las medidas contempladas, se incluye la restricción de reuniones y manifestaciones en espacios públicos, la posibilidad de disolver concentraciones que puedan derivar en hechos violentos y la limitación de la circulación de vehículos en determinadas zonas y horarios. No obstante, el decreto establece que estas disposiciones deberán aplicarse sin discriminación y respetando los derechos humanos conforme a la ley.
El gobierno también indicó que las acciones serán coordinadas entre las distintas instituciones de seguridad y autoridades locales, quienes deberán informar sobre su ejecución. Asimismo, se ordenó la traducción del decreto a idiomas mayas para garantizar su comprensión en todo el territorio.
Finalmente, el Ejecutivo subrayó que la medida se fundamenta en la Constitución Política de la República de Guatemala y en tratados internacionales suscritos por el país, asegurando que su aplicación será temporal y proporcional a la situación que se enfrenta.
El Estado de Prevención que se ha mantenido en los últimos meses en el país le siguió a un Estado de Sitio que decretó el Gobierno después de una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad ocurridos en enero de este año, los cuales dejaron 11 policías fallecidos y fueron atribuidos a las pandillas.