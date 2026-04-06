Gobierno mantiene Estado de Prevención y lo amplía a Sacatepéquez

El Gobierno de Guatemala prorrogó por otros 15 días el Estado de Prevención para combatir el crimen organizado, aunque se amplió también al departamento de Sacatepéquez, por lo que ahora son siete de los 22 departamentos del país los que se encuentran bajo esta medida.
El presidente de la república, Bernardo Arévalo, anunció este lunes, 6 de abril, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura que el tema fue abordado esta mañana en Consejo de Ministros.
Medidas que implica el Estado de Prevención
De acuerdo con información compartida por el Gobierno, el objetivo del Estado de Prevención es contar con un marco jurídico que permita continuar acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado en los departamentos señalados.
Las medidas se enfocan en prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de integrantes de maras o pandillas, u otras actividades de violencia, conforme a las funciones constitucionales del Organismo Ejecutivo a disposición, para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de la población de la república de Guatemala y el orden público.
En ese sentido, durante la vigencia del Estado de Prevención se aplicarán las siguientes disposiciones:
- Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que se lleven a cabo.
- Disolver por la fuerza sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.
- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida fuera de poblaciones determinadas o someterlos a registro.