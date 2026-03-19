Gobierno declara Estado de Prevención en seis departamentos

El Gobierno de Guatemala publicó este jueves, 19 de marzo, en el diario oficial el decreto gubernativo número 4-2026, por medio del cual se declara un nuevo Estado de Prevención; sin embargo, a diferencia de los dos anteriores, no se aplicará a nivel nacional, sino únicamente en seis departamentos.
La medida estará vigente durante los próximos 15 días en Guatemala, Petén, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.
De acuerdo con el documento difundido, se trata de un mecanismo que permita adoptar medidas orientadas a contrarrestar los ataques contra las autoridades civiles por parte de integrantes de maras o pandillas, derivados de la negativa del Estado de acceder a peticiones al margen de la ley formuladas por personas privadas de libertad, así como para garantizar la seguridad de los habitantes y de sus bienes.
Se indica que subsiste la necesidad de mantener un marco jurídico que permita la ejecución de acciones excepcionales y coordinadas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en aquellos departamentos que, por sus condiciones, cuentan con presencia de centros de detención, de mayor capacidad de personas privadas de libertad o por tratarse de departamentos fronterizos.
Según se menciona, las acciones están dirigidas a prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público, a fin de garantizar los derechos de los habitantes de la República.
Medidas que implica el Estado de Prevención
El decreto detalla que el objetivo del Estado de Prevención es contar con un marco jurídico que permita continuar acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado en los departamentos señalados.
Las medidas se enfocan en prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de integrantes de maras o pandillas, u otras actividades de violencia, conforme a las funciones constitucionales del Organismo Ejecutivo a disposición, para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de la población de la república de Guatemala y el orden público.
Se detalla que durante la vigencia del Estado de Prevención se aplicarán las siguientes disposiciones:
- Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que se lleven a cabo.
- Disolver por la fuerza sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.
- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida fuera de poblaciones determinadas o someterlos a registro.