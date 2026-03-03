 Guatemala, bajo un nuevo estado de Prevención
Nacionales

Guatemala intensifica la lucha contra el crimen con nuevo estado de Prevención

El presidente Bernardo Arévalo de León implementó un nuevo estado de Prevención, con vigencia de 15 días, para mantener el combate a las estructuras criminales.

Acciones de las fuerzas de seguridad durante estado de Prevención en Guatemala, marzo 2026., PNC
Acciones de las fuerzas de seguridad durante estado de Prevención en Guatemala, marzo 2026. / FOTO: PNC

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, implementó nuevo estado de Prevención a partir de este martes, 3 de marzo, tras haber concluido el que fue declarado hace dos semanas y con el que se ha reducido en 8 % la incidencia criminal en el país, según datos del mismo gobernante.

En rueda de prensa, el mandatario resaltó ayer que la medida, establecida hace 15 días en reemplazo del estado de sitio, "nos ha permitido seguir con una estrategia de combate al crimen organizado, en particular a las pandillas, que ha tenido éxitos notables".

El estado de sitio fue declarado por Arévalo de León el 18 de enero pasado, después de que presuntos pandilleros del grupo criminal Barrio 18 llevaran a cabo ataques simultáneos en la capital guatemalteca que dejaron en total 11 policías muertos.

Se trató de una represalia contra las autoridades, que un día había retomado el control en tres prisiones donde se habían registrado motines.

Según el mandatario, el estado de sitio que estuvo vigente un mes, desde el 18 de enero, y el de prevención que se mantuvo por 15 días - decretados luego de ataques simultáneos de las pandillas que dejaron 11 policías asesinados- han permitido una reducción de homicidios considerada "la más importante de los últimos 25 años".

Arévalo de León resaltó que en los últimos 30 días "hemos notado una reducción de la incidencia criminal del 8 por ciento".

El gobernante comentó que otro logro de la estrategia es la desconexión de los cabecillas de las pandillas que están en prisión con los que operan en las calles mediante "el control de los (centros) penales y las operaciones quirúrgicas en los barrios y zonas más afectadas por la violencia".

El jefe de Estado detalló que la estrategia ha permitido desinstalar 70 cámaras con las que las bandas criminales controlaban a ciertas comunidades para luego cometer sus crímenes.

De igual manera, agregó que se han desarrollado 1.500 operaciones de seguridad que han tenido "un impacto directo en la seguridad en las calles".

Acciones reforzadas durante estado de Prevención

Ante los resultados expuestos, el presidente Arévalo enfatizó: "vamos a extender el estado de prevención desde mañana" para "mantener la presión (contra el crimen organizado) con estos operativos".

Explicó que la medida contará con acciones reforzadas, incluyendo más presencia en las calles, más operaciones estratégicas y mayor control sobre las cárceles.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a la cárcel de alta seguridad denominada después de una masacre registrada en un sepelio, ordenada presuntamente desde la prisión.

