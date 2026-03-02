Arévalo anuncia nuevo Estado de Prevención

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció que se implementará un nuevo Estado de Prevención en el país a partir de este martes, 3 de marzo, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y reducir la criminalidad que afecta a los guatemaltecos.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que la medida tendrá vigencia durante 15 días y, al finalizar ese plazo, se hará la evaluación correspondiente para decidir si se extenderá.
La decisión de que el territorio nacional se mantenga bajo la referida disposición surge, según el gobernante, de los "logros muy importantes" que se han obtenidos durante el Estado de Prevención que está vigente actualmente y que finaliza hoy, pues indicó que de esta manera se ha permitido seguir con la estrategia contra el crimen organizado, particularmente contra las pandillas.
Arévalo destacó que estas prácticas han tenido "éxitos notables", entre los cuales señaló la reducción de homicidios más importante que ha tenido lugar en el país en los últimos 25 años, al igual que una baja del 8% en la incidencia criminal.
El tercer "gran logro" que aseguró que está teniendo esta estrategia es efectivamente desconectar o desarticular a los cabecillas de las pandillas de sus operaciones en las calles, mediante combinación de control con "operaciones quirúrgicas" que están teniendo lugar en barrios, calles, zonas más afectadas por la violencia.
Como cuarto logro citó la desinstalación de casi 70 cámaras de vigilancia ilegales que tenían instaladas las organizaciones criminales en diferentes puntos, incluidas la Ciudad de Guatemala y áreas aledañas.
"Quiero enfatizar, lo importante no son 70 cámaras desarticuladas, sino que se desarticuló la capacidad de estas organizaciones de ejercer control como si fueran autoridad sobre territorios, barrios, calles de nuestra ciudad. Tenían la libertad de operación que les permitía a ellos establecer mecanismos de operación que ni siquiera la policía tiene en distintos lugares del país y usarlo para temas criminales", expuso.
Por ello, enfatizó que negarles control del territorio en las calles ha permitido el quinto gran logro, que se materializó a través de 1 mil 500 operaciones de seguridad y la captura de decenas de sindicados de distintos delitos.
Mantendrán patrullajes en calles
De acuerdo con el gobernante, se ha decidido continuar con la presencia territorial para proteger a la población y con las labores de inteligencia enfocadas en mantener la presión que, por medio de los operativos, se ejerce sobre el crimen organizado.
Según sus palabras, las familias guatemaltecas podrán ver en los próximos días que en las zonas donde están siendo implementados los proyectos en el marco del Estado de Prevención se tendrá una presencia más significativa de la policía y el Ejército.
"Lo van a ver cuando se suban a los buses en la madrugada, cuando vean a los operativos que van a estar priorizando el transporte público. Van a verlo en los controles y verificaciones que van a estar estableciendo en las distintas rutas", expresó.
Finalmente, mencionó que, a corto plazo, y como parte de esta estrategia, se va a comenzar con la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal.