Tres muertos en ataque armado en zona 1: detalles del suceso

Tres personas perdieron la vida en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la noche del pasado martes, 5 de mayo, en la 11 avenida "A" y 3ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dieron seguimiento al caso y comenzaron con el proceso de investigación.
Avanzaba la noche y de repente las detonaciones de proyectiles de arma de fuego alertaron a los vecinos en el sector. Mientras la incertidumbre crecía ante la duda de posibles víctimas de un hecho de violencia, al centro de llamadas de los Bomberos Municipales ingresaron las alertas con respecto a lo ocurrido.
Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron a bordo de varias unidades y al llegar al lugar constataron que las balas habían alcanzado a tres personas que se encontraban en el interior de un hotel.
Los equipos actuaron de inmediato para brindarles asistencia a los afectados; sin embargo, al evaluarlos se confirmó que ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que presentaban.
De acuerdo con la información compartida, se trataba de dos hombres y una mujer quienes presentaban múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Ninguno pudo ser identificado, solo se conoció que la fémina tenía aproximadamente 53 años de edad.
Los agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al inmueble donde ocurrió el múltiple crimen e implementaron un cierre para resguardar la escena, mientras acudían los fiscales para comenzar con el proceso de recabar evidencias como parte de la investigación.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.