Empiezan las salidas en Antigua GFC

Antigua GFC, actual campeón del fútbol guatemalteco pese a su reciente eliminación del Torneo Clausura 2026, ya comienza a perfilar su reestructuración con la mirada puesta en la próxima temporada. El conjunto colonial no solo buscará recuperar el protagonismo a nivel local, sino también llegar en óptimas condiciones a su participación en la Copa Centroamericana, un reto que exige una plantilla competitiva y renovada.
En medio de ese proceso de ajustes, el club ha empezado a registrar sus primeras salidas, aunque aún sin comunicados oficiales en sus canales institucionales. Sin embargo, han sido los propios protagonistas quienes confirmaron su desvinculación. Estuardo Sicán, Juan David Osorio y Enzo Fernández anunciaron a través de sus redes sociales que no continuarán defendiendo los colores del equipo "panza verde" en el próximo torneo.
Antigua ya piensa en lo que viene
La salida de estos tres jugadores no pasa desapercibida, ya que todos formaron parte de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club. Fueron piezas del plantel que consiguió el bicampeonato tras conquistar el Torneo Clausura 2025 y el Apertura 2025, imponiéndose en ambas finales a Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera, un logro que consolidó a Antigua como una de las escuadras más dominantes del país.
Con estas bajas confirmadas, se espera que el movimiento en el mercado continúe en las próximas horas, días o incluso semanas. La directiva deberá equilibrar la salida de jugadores importantes con incorporaciones que mantengan el nivel competitivo del equipo. Antigua GFC inicia así una nueva etapa, en la que el desafío será reinventarse sin perder la identidad que lo llevó a la cima del fútbol nacional.