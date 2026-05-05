Carlos 'Chava' Estrada se despide del Deportivo Marquense

La etapa de Carlos "Chava" Estrada con el Deportivo Marquense ha llegado a su fin. El defensor guatemalteco confirmó que no continuará con los ‘Leones’ de cara a la temporada 2026/27, poniendo punto final a un ciclo breve pero significativo, en el que cumplió con el objetivo primordial de la institución: mantener la categoría. En declaraciones a Emisoras Unidas, el jugador expresó su gratitud y satisfacción por el deber cumplido, destacando el compromiso colectivo que permitió alcanzar la permanencia.
"La verdad es que, dentro de lo que cabe, uno queda satisfecho por el trabajo realizado durante la temporada, porque desde el inicio del torneo el objetivo era salvar al equipo del descenso, y gracias a Dios se logró. No era como queríamos que terminara el campeonato, pero se cumplió la meta, que era lo más importante. También se le cumplió a la gente, a los aficionados que siempre fueron fieles, para que el equipo continúe un año más en la Liga Mayor", afirmó Estrada, quien fue pieza clave en la zaga durante la campaña.
Lo que viene para Carlos Estrada
El torneo, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. El propio futbolista reconoció que fue una experiencia exigente tanto en lo deportivo como en lo personal. "En realidad, fue un torneo muy difícil y estresante. En lo personal, me costó mucho estar acá y poder desenvolverme, porque había muchas cosas que atender. Sin embargo, como grupo siempre estuvimos unidos, y eso fue clave para lograr la salvación. Al final, se alcanzó el objetivo y ahora queda la satisfacción por lo conseguido", comentó, resaltando la unión del plantel como factor determinante.
En cuanto a su futuro inmediato, Estrada explicó que su salida responde tanto a cuestiones contractuales como personales. "En mi caso, vine a San Marcos con un solo propósito: ayudar a salvar al equipo, y se logró. Ahora lo que sigue es regresar a mi club, que es el dueño de mis derechos, Municipal, y continuar trabajando con la misma dedicación. Aunque existía el interés de que me quedara, también necesito reencontrarme con mi familia, especialmente con mis hijas, quienes estuvieron lejos de mí durante este torneo. En este momento, la familia es lo más importante", señaló el defensor, quien estaba a préstamo en Marquense.
Finalmente, el jugador dedicó un mensaje de despedida cargado de agradecimiento hacia la institución y su afición. "Prácticamente, esto significa decirle adiós a San Marcos. Me voy agradecido por todo el apoyo que me brindaron. También vine a agradecer personalmente al ingeniero Otto, quien fue parte importante para que yo llegara aquí. A la afición, le pido que siga apoyando incondicionalmente al equipo, porque un club sin aficionados no es nada. Que respalden al cuerpo técnico y a los jugadores que continúen, ya que todos forman parte del mismo proyecto. No se debe atacar a los jugadores del propio equipo; al contrario, hay que apoyarlos. Que Dios los bendiga, y primero Dios, todo saldrá bien", concluyó.
Con su regreso previsto a Municipal para el segundo semestre de 2026, Estrada buscará abrirse espacio en el plantel rojo o evaluar nuevas oportunidades. Mientras tanto, deja en Marquense el recuerdo de un futbolista comprometido que cumplió con la misión encomendada en un momento crucial para el club.