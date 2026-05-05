Sector privado e industrial se pronuncian tras la designación del Fiscal General

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunciaron este martes 5 de mayo, tras conocerse la designación de Gabriel Estuardo García Luna, como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
"Valoramos la culminación de este proceso de designación y reconocemos la importancia de que se haya concluido dentro del marco legal y plazos correspondientes como parte del fortalecimiento democrático del país. ", indicó la Cámara de Industria.
También hizo un llamado a que la gestión del nuevo fiscal se conduzca con estricto apego a la ley, priorizando la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho.
"Es fundamental que el Ministerio Público actúe con independencia, objetividad e imparcialidad, alejado de cualquier influencia ideológica o interés particular, garantizando así la correcta aplicación de la justicia y el respeto pleno a la legalidad.", indicó la Cámara de Industria de Guatemala.
Certeza jurídica
Mientras tanto el CACIF reconoció el proceso de designación de la Fiscalía General del Ministerio Público, valorando su desarrollo conforme a la ley y su aporte al fortalecimiento institucional del país.
La elección del Fiscal General para el período 2026-2030, realizada dentro del marco legal y de los plazos establecidos, mediante un procedimiento público, constituye un paso importante para consolidar la certeza jurídica y fortalecer la confianza en las instituciones.
CACIF
Además expresaron su confianza en que el nuevo Fiscal General, desarrolle su gestión en estricto apego a la Constitución Política de la República, al marco legal vigente y a los principios que sustentan el Estado de derecho.
En tanto que la Cámara del Agro de Guatemala reiteró la importancia del Ministerio Público como institución autónoma encargada de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y del ejercicio de la acción penal pública.
"El Ministerio Público, actuando con independencia, objetividad e imparcialidad, constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y una condición indispensable para la certeza jurídica, la seguridad y el desarrollo de la actividad productiva.", indicó a través de un comunicado.
El Panel de Personas Expertas Independientes saludo la elección del presidente, Bernardo Arévalo. "Reiteramos que el nuevo Fiscal General debe trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad, sin que ello condicione su autonomía.", indicó dicho Panel.
Agregó que un liderazgo responsable, estratégico e independiente es indispensable para enfrentar la corrupción y el crimen organizado en Guatemala.