Gerard Piqué es suspendido por amenazar a un árbitro

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El actual máximo accionista del FC Andorra ha sido castigado con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión, luego de los incidentes ocurridos tras el encuentro ante el Albacete Balompié, correspondiente a la Segunda División española.
La decisión disciplinaria se basa en el informe arbitral redactado por Alonso de Ena Wolf, quien detalló en el acta y su anexo una serie de comportamientos inapropiados por parte de Piqué. Según el documento, el exdefensor se dirigió al colegiado tanto en el descanso como al término del partido con comentarios considerados intimidatorios, lo que derivó en la calificación de "violencia leve hacia los árbitros", una infracción contemplada en el reglamento disciplinario.
Además de Piqué, otras personas fueron sancionadas
La sanción no se limita únicamente a Piqué. También fue castigado Jaume Nogués, director general y deportivo del Andorra, con la misma penalización. Por su parte, el presidente del club, Ferran Vilaseca, recibió una inhabilitación de cuatro meses, mientras que el delegado Cristian Lanzarote deberá cumplir tres partidos de suspensión. Estas decisiones reflejan la gravedad que la RFEF atribuye a los hechos ocurridos tras el partido.
Además de las sanciones individuales, el organismo disciplinario ordenó la clausura de las zonas de palco y VIP del estadio del Andorra, espacios desde donde habitualmente Piqué y Nogués daban indicaciones al banquillo. A esto se suman castigos a otros miembros del cuerpo técnico, incluido el entrenador Carles Manso, expulsado en el minuto 90, así como integrantes del staff médico y logístico, evidenciando un contexto de tensión generalizada dentro del club durante el encuentro.
Los hechos se produjeron en la derrota del Andorra por 0-1 en casa, un resultado que intensificó el malestar del entorno del equipo. No obstante, la entidad andorrana ha rechazado la versión arbitral mediante un comunicado oficial, asegurando que presentará pruebas para defender su postura. Este episodio se suma a un historial reciente de sanciones y multas acumuladas por el club, lo que abre un nuevo capítulo de controversia en la etapa dirigencial de Gerard Piqué fuera de los terrenos de juego.