Gerard Piqué impartió una clase en la Universidad de Harvard

Gerard Piqué ha inaugurado una nueva etapa en su trayectoria profesional al ejercer como profesor invitado en la Harvard Business School, donde compartió su experiencia en el MBA de la institución. Su participación, marcada por un ambiente académico exigente y altamente selectivo, giró en torno a la Kings League, el proyecto de deporte y entretenimiento que lanzó en 2022 junto a Ibai Llanos. Este modelo innovador, que combina formatos digitales con dinámicas propias del deporte tradicional, ya se analiza en las aulas como un caso de éxito en la industria del entretenimiento contemporáneo.
La invitación llegó de la mano de Anita Elberse, destacada economista y profesora especializada en deportes, medios y entretenimiento. Reconocida internacionalmente por su enfoque analítico, Elberse dirige uno de los cursos estrella de la escuela: Business of Entertainment, Media and Sports, un programa intensivo de cuatro días cuyo prestigio provoca que las plazas se agoten año tras año. La dinámica del curso exige a los alumnos una inmersión total en el campus, donde conviven y trabajan en casos reales siguiendo el método del caso que distingue a Harvard.
Piqué: de las canchas a Harvard
Durante su intervención, Piqué se situó frente a una pizarra repleta de esquemas que sintetizaban el funcionamiento interno de la Kings League. Las imágenes difundidas mostraban un aula clásica, llena de estudiantes atentos, algunos incluso luciendo camisetas del FC Barcelona en homenaje a la larga carrera del exdefensa azulgrana. La sesión permitió desmenuzar las claves del proyecto desde su concepción hasta la gestión del talento y la creación de nuevas audiencias, aportando una visión integral del fenómeno que ha transformado el consumo deportivo en la era digital.
Elberse destacó en sus redes sociales la claridad con la que Piqué explicó el desarrollo del proyecto y cómo su testimonio complementó la esencia del curso, que reúne a personalidades de distintos sectores creativos. La presencia del catalán se suma a la de otros invitados ilustres que han pasado por el programa, como Pau Gasol, Ryan Reynolds o Toto Wolff. Las fotografías publicadas por Piqué permiten también adentrarse en su paso por el campus.
Su visita llega en un momento especialmente dinámico para el exfutbolista. Mientras la Kings League se prepara para una nueva temporada que contará con la incorporación del prometedor Lamine Yamal, en su vida personal también se han producido movimientos importantes. Entre ellos destaca la venta de la vivienda que compartió durante años con Shakira, adquirida precisamente por el joven futbolista. Este cambio simboliza el cierre de una etapa para Piqué, quien además mantiene desde hace casi cuatro años una relación estable con Clara Chía.