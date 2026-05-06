 Marquense anuncia múltiples bajas de cara al próximo torneo
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Marquense anuncia múltiples bajas de cara al próximo torneo

Marquense anunció varias salidas tras el Clausura 2026, iniciando una reestructuración de su plantel con miras a mejorar su rendimiento en la próxima temporada.

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Jugadores de Marquense previo al partido ante Xelajú MC por los cuartos de final . EU San Marcos
Jugadores de Marquense previo al partido ante Xelajú MC por los cuartos de final / FOTO: EU San Marcos

El Deportivo Marquense ha iniciado un proceso de reestructuración profundo tras una temporada marcada por la irregularidad. El conjunto de San Marcos, conocido como los "Leones", ha comenzado a desprenderse de varias piezas de su plantilla en las últimas horas, en un claro intento por renovar su proyecto deportivo y aspirar a un mejor rendimiento en la próxima campaña. La directiva parece decidida a no repetir los errores recientes y apuesta por una renovación que devuelva protagonismo al club.

La primera salida confirmada fue la de Carlos "Chava" Estrada, quien finalizó su préstamo con la institución y regresará a Municipal para el siguiente torneo. Su partida abrió la puerta a una serie de movimientos que reflejan el alcance de los cambios que se avecinan. Estrada fue parte del grupo que luchó por mantener la categoría, por lo que su salida marca también el cierre de un ciclo importante dentro del equipo.

Las bajas del Deportivo Marquense

A esta baja se sumaron las de Aaron Navarro, Elvi Ellington, Manuel Sosa y Renato Mencía, todas anunciadas oficialmente a través de los canales del club. Estos jugadores formaron parte del plantel que logró el objetivo mínimo de la temporada: evitar el descenso. Sin embargo, la dirigencia ha optado por iniciar de cero en varias posiciones, priorizando una plantilla más competitiva y equilibrada para el futuro inmediato.

El panorama indica que las salidas no se detendrán ahí, ya que se esperan más anuncios en las próximas horas. Marquense viene de quedar eliminado en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 ante Xelajú, con un marcador global de 3-1, resultado que dejó en evidencia la necesidad de cambios estructurales. Ahora, el desafío será acertar en las incorporaciones para construir un equipo capaz de competir con mayor solidez y aspirar a objetivos más ambiciosos.

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Equipo del Deportivo Marquense que salió en el once titular para el duelo ante Xelajú - Deportivo Marquense

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