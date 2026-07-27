TSE analiza 150 expedientes por posible campaña anticipada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene bajo revisión más de 150 expedientes relacionados con posibles actos de campaña anticipada. Esto ocurre en el marco del proceso electoral 2027, en el que los guatemaltecos elegirán a las nuevas autoridades del Ejecutivo, Legislativo y el Parlamento Centroamericano.
El jefe de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, Pablo Portocarrero, explicó que se mantiene un monitoreo permanente y ha aumentado el procedimiento de revisión de perfiles, lo que ha permitido observar mayor presencia en redes sociales.
Según el funcionario, los informes emitidos hasta ahora reflejan que el pago de pauta ya no es la mayor denuncia ni la mayor especificación en los reportes, ahora se ha detectado que son los regalos que se dan en las reuniones de proselitismo que están disfrazadas de actos propios de la campaña electoral.
TSE registra 25 partidos políticos para las próximas elecciones
El reloj para que se lleven a cabo las Elecciones Generales en Guatemala sigue en marcha y el Tribunal Supremo Electoral informó que, hasta mayo de 2026, se tenían inscritos 25 partidos políticos oficialmente. El máximo ente electoral agregó que también para entonces había al menos 20 grupos que estaban en formación, incluyendo comités cívicos.
En la primera vuelta del proceso electoral, los guatemaltecos tendrán una cita en las urnas para decidir quiénes serán las autoridades del país durante los siguientes cuatro años, incluyendo el Presidente o Presidenta de la República, diputados y alcaldes. De esa manera, analistas consideran que los electores tendrán varias opciones para votar.
La jefa de organizaciones políticas del TSE, Deyanira Herrera, indicó que entre las agrupaciones políticas se encontraban 10 a las que les hacía falta llegar a la cantidad mínima de afiliados. La funcionaria indicó que esas organizaciones todavía deberían completar ese total para avanzar en el proceso de integración.
Herrera citó la Ley Electoral de Partidos Políticos para mencionar que el número de correligionarios mínimo es de 28 mil 83. No obstante, subrayó que las agrupaciones tienen hasta 22 de octubre para completar este total de afiliados, según el artículo 19 de la citada normativa.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7