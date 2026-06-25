TSE establece fecha para elecciones generales de 2027

La directora electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gloria López, dio a conocer este jueves 25 de junio que ya se creó el cronograma preliminar para las Elecciones Generales y de diputados al Parlamento Centroamericano 2027 en Guatemala.
Según explicó, la planificación está dividida en las siguientes fases:
- Convocatoria a elecciones generales - 22 de enero 2027.
- Campaña electoral 29 de marzo 2027.
- Elecciones generales 27 de junio 2027.
- Posible segunda vuelta 22 de agosto.
La funcionaria explicó que los plazos se fijaron según lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
TSE registra 25 partidos políticos para las próximas elecciones
El reloj para que se lleven a cabo las Elecciones Generales en Guatemala sigue en marcha y el Tribunal Supremo Electoral informó que, hasta mayo de 2026, se tenían inscritos 25 partidos políticos oficialmente. El máximo ente electoral agregó que también para entonces había al menos 20 grupos que estaban en formación, incluyendo comités cívicos.
En la primera vuelta del proceso electoral, los guatemaltecos tendrán una cita en las urnas para decidir quiénes serán las autoridades del país durante los siguientes cuatro años, incluyendo el Presidente o Presidenta de la República, diputados y alcaldes. De esa manera, analistas consideran que los electores tendrán varias opciones para votar.
La jefa de organizaciones políticas del TSE, Deyanira Herrera, indicó que entre las agrupaciones políticas se encontraban 10 a las que les hacía falta llegar a la cantidad mínima de afiliados. La funcionaria indicó que esas organizaciones todavía deberían completar ese total para avanzar en el proceso de integración.
Herrera citó la Ley Electoral de Partidos Políticos para mencionar que el número de correligionarios mínimo es de 28 mil 83. No obstante, subrayó que las agrupaciones tienen hasta 22 de octubre para completar este total de afiliados, según el artículo 19 de la citada normativa.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7