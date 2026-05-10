TSE registra 25 partidos políticos para las elecciones

El reloj para que se lleven a cabo las Elecciones Generales en Guatemala sigue en marcha y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que actualmente se tienen inscritos 25 partidos políticos oficialmente. El máximo ente electoral agregó que también hay al menos 20 grupos que están en formación, incluyendo comités cívicos.
Cabe destacar que, en la primera vuelta del proceso electoral, los guatemaltecos tendrán una cita con las urnas para decidir autoridades como el Presidente de la República, diputados y alcaldes. De esa manera, analistas consideran que los electores tendrán varias opciones para votar.
La jefa de organizaciones políticas del TSE, Deyanira Herrera, indicó que, entre las agrupaciones políticas aún hay 10 a las que les hace falta llegar a la cantidad mínima de afiliados. La funcionaria indicó que esos partidos aún no han completado el total de afiliados.
Herrera citó la Ley Electoral de Partidos Políticos para mencionar que el número de correligionarios mínimo es de 28 mil 83 afiliados. No obstante, subrayó que las agrupaciones tienen hasta 22 de octubre para completar este total de afiliados, según el artículo 19 de la citada normativa.
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Partidos políticos que buscan afiliados
Herrera precisó que las organizaciones políticas que todavía están pendientes de completar este requisito son:
- Todos.
- Oportunidad y Desarrollo (actualmente se encuentra suspendido).
- Victoria.
- Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
- Movimiento Político WINAQ.
- Prosperidad Ciudadana.
- Partido Verde Guatemalteco.
- Partido Unionista.
- Compromiso Renovación y Orden (CREO).
- Bienestar Nacional.
Herrera indicó que actualmente se tienen 24 comités cívicos inscritos, de los que tres se encuentran en fase de asambleas municipales y departamentales, como parte del proceso para constituirse como partidos políticos.
Lo positivo y pragmático de ese número de partidos
Lorena Escobar, analista de Guatemala Visible, señaló que, por la gran cantidad de partidos políticos previstos para las próximas Elecciones Generales, se pueden presentar dos escenarios; uno de positivo y otro pragmático.
La analista explicó que el lado bueno de ese número de participantes es que habrá una mayor inclusión de grupos con ideologías, por lo que es posible que la ciudadanía encuentre un nicho o un vínculo que los identifique.
Agregó que otra parte positiva, es que puede existir una renovación de figuras tradicionales, al menos en la teoría.
Sin embargo, señaló otra parte, que calificó como pragmática, porque esa cantidad de partidos políticos representará un reto. "Habrá una papeleta con 25 caras y logotipo, aunque ese número aún no es el definitivo", reaccionó.
La experta consideró que ese contexto dificultará tener un voto informado, porque "habrá tanta información, que será difícil de clasificarla y de elegir". Consideró que el elector tendrá que elegir lo más conocido.
Partidos con poca gasolina
Escobar agregó que en Guatemala no se tienen partidos políticos que perduren en la historia, ya que pareciera que no les alcanza para seguir la carrera política y volver a participar en otro proceso electoral. Agregó que por ello se dificulta la creación de carreras políticas a largo plazo.
Señaló estudios que identifican a los partidos políticos de Guatemala como vehículos electorales con poca gasolina, porque no duran en el tiempo.
"Por supuesto que esto se va a traducir también en la cantidad de representantes que vamos a tener en el Congreso de la República", consideró.
Según la experta, los electores serán bombardeados con publicidad de las agrupaciones políticas, pero los mensajes no serán precisamente los planes de gobierno, sino se centrarán en cuestiones emotivas.
"Esos mensajes emotivos apelan a las necesidades de ciertos grupos sociales y ahí es donde la competencia será reñida", analizó.
Finalmente, el TSE informó que aún hay partidos políticos que continúan en los procesos de cancelación.
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.