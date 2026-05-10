Más de 20 mil bebés nacieron de madres de entre 10 y 19 años

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR Guatemala) informó que, con base en datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), solo en los primeros cuatro meses de este año han nacido 20 mil bebés de madres que están entre las edades de 10 a 19 años. La entidad agregó que, de ese total, en 691 casos las mamás son niñas de entre 10 y 14 años de edad.
Según OSAR Guatemala, el departamento de Alta Verapaz es el que tiene la mayor cantidad de nacimientos, con 2 mil 641 casos. Le siguen los departamentos de Huehuetenango y Quiché, aseguraron los expertos, aunque no dieron detalles particulares.
La directora de OSAR Guatemala, Mirna Montenegro, consideró que la violencia sexual se mantiene generando madres menores y adolescentes, "porque algunas comunidades aún piensan las niñas pueden ser un objeto de posesión".
La violencia sexual tiene raíces profundas; en el marco de la historia y en el marco de un sistema machista que piensa que la niña no es sujeto, sino un objeto, y es vista como un objeto de posesión", enfatizó la experta.
Montenegro señaló que Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché son los departamentos que presentan los mayores casos de embarazo y madres niñas, porque aún existe poco acceso a la escuela. La titular de OSAR Guatemala también atribuyó esas cifras a un sistema de justicia que es muy lento, porque no le da respuesta a las niñas.
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Niñas violentadas en sus derechos se convierten en madres
La experta indicó que la lentitud en el sistema de justicia de Guatemala es un obstáculo, porque "tardarse cuatro o cinco años en una sentencia, que a veces no es condenatoria, desincentiva el tema de la denuncia". Añadió que en Guatemala, según sus datos, solo el 1% de los casos llegan realmente a un juicio.
Montenegro consideró que, aunque existen procesos para mejorar la atención en este tema, aún no se tiene una buena protección social. "Ha habido procesos para mejorar la prevención, la cual debe realizarse en la escuela y a nivel de las comunidades".
Añadió que las niñas que son vulnerables y han sido violentadas en sus derechos, son las que se convierten en madres. "Tendrían que tener una protección social para ella y para su bebé", precisó.
Todavía nos falta trabajar en protección social, porque una mujer, desde que conoce que está embarazada hace lo posible para que no se complique su estado de gestación y parto, pero después se tornan invisibles -las madres- para la protección social", compartió.
Se necesita mayor presupuesto y comunicación para ir reduciendo la violencia sexual; el sector justicia debe ser más ágil para castigar a quienes violentan a las niñas", concluyó.
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7FM.