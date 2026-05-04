Golpe de Calor: Síntomas y Cómo Actuar Efectivamente

El golpe de calor representa una emergencia médica crítica que requiere atención inmediata para evitar daños al cerebro, corazón, riñones y otros órganos vitales. Esta condición se produce cuando los mecanismos de regulación térmica del cuerpo fallan, provocando un aumento incontrolado de la temperatura corporal, a menudo superior a 40 °C.
El golpe de calor suele aparecer durante los meses de verano, especialmente en olas de calor o tras la exposición a ambientes con altas temperaturas y humedad. También, puede desencadenarse por ejercicio físico intenso en condiciones calurosas, afectando tanto a personas físicamente activas como a quienes tienen una menor capacidad de adaptación al calor, como niños pequeños y adultos mayores.
Síntomas clave del golpe de calor
Este trastorno se manifiesta principalmente por una temperatura corporal elevada, que frecuentemente supera los 39-40 °C, y por alteración del estado mental. Los pacientes pueden presentar confusión, desorientación, irritabilidad, dificultad para hablar, delirio, convulsiones, hasta incluso coma profundo.
La piel se torna caliente, seca y enrojecida, especialmente cuando el golpe se debe a la exposición ambiental. En los casos vinculados a esfuerzo físico, puede existir sudoración abundante antes de que los mecanismos de sudoración colapsen.
- Calambres musculares suelen aparecer en las primeras fases, en especial tras actividades físicas.
- Debilidad generalizada, fatiga y dolor de cabeza se reportan con frecuencia, dificultando la movilidad y el bienestar.
- Mareos, náuseas y vómitos pueden indicar deshidratación y desequilibrio de electrolitos.
- Alteraciones cardiovasculares y respiratorias incluyen pulso acelerado, irregular, y respiración rápida o superficial debido al esfuerzo extremo por enfriar el organismo.
Causas y factores de riesgo
El golpe de calor puede producirse por:
- Ambiente caluroso por tiempo prolongado, lo que incrementa la temperatura interna.
- Ejercicio físico intenso bajo calor y humedad, especialmente para quienes no están aclimatados.
- Uso de ropa gruesa que impide la evaporación del sudor.
- Consumo de alcohol o medicamentos que dificultan la regulación térmica y la hidratación.
- Deshidratación, producto de no reponer líquidos perdidos por el sudor.
Los niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, individuos no aclimatados al calor y quienes toman ciertos medicamentos como vasoconstrictores, diuréticos, antidepresivos y estimulantes representan a la población con mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.
Esta alteración puede, incluso, causar daño irreversible a órganos vitales e incluso causar la muerte, como ha ocurrido en países con temperaturas extremas.
¿Qué hacer ante un golpe de calor?
Ante sospecha de golpe de calor, se debe llamar a emergencias y tomar acciones de enfriamiento mientras llega la asistencia profesional:
- Trasladar a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado.
- Retirar el exceso de ropa.
- Aplicar métodos de enfriamiento como baños de agua fría, duchas frescas, compresas heladas en cabeza, cuello, axilas e ingle, o rociar con agua fría y abanicar.
Prevención: claves para evitar el golpe de calor
- Usar ropa liviana y holgada (lino, algodón, seda o cáñamo).
- Proteger la piel del sol con sombreros, lentes de sol y protector solar.
- Mantenerse hidratado con abundante líquido durante el calor.
- Evitar actividades intensas en las horas más calurosas; priorizar descanso y sombra.
- Nunca dejar a niños o personas vulnerables en vehículos estacionados, incluso por pocos minutos.
- Si usa medicamentos o tiene factores de riesgo, extremar precauciones y reducir la exposición al calor.
- Aclimatarse gradualmente a las altas temperaturas, ya que el organismo necesita semanas para adaptarse.
Actuar rápido ante los primeros síntomas es clave para evitar complicaciones graves.