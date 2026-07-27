 Debut de Cristiano Ronaldo como actor en serie dramática
Farándula

Cristiano Ronaldo prepara su debut como actor en una serie dramática

El futbolista portugués incursiona en la actuación para “Day 1s”, una producción del director de Kingsman Matthew Vaughn, junto a Thierry Henry.

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Cristiano, Instagram
Cristiano / FOTO: Instagram
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La superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, se prepara para un giro inesperado en su carrera profesional al incursionar en el mundo de la actuación.

Tras la reciente Copa Mundial de la FIFA, el delantero portugués no solo tiene la mira puesta en sus compromisos deportivos, sino que también debutará en una serie dramática centrada en el balompié, según reportes del medio británico The Sun.

El proyecto, titulado Day 1s, cuenta con el respaldo de figuras de renombre en la industria cinematográfica.

Se trata de una producción del aclamado director Matthew Vaughn, conocido por su trabajo en la exitosa saga Kingsman, quien también figura como productor ejecutivo.

Cristiano Ronaldo no solo tendrá un papel estelar en la serie, sino que también asumirá un rol detrás de cámaras como productor ejecutivo, marcando un hito significativo en su trayectoria.

La serie promete reunir a un elenco de lujo. El actor Damian Lewis, reconocido por sus papeles en Homeland y Billions, será el protagonista.

Además, se espera la participación de otras leyendas del fútbol, como el icónico delantero francés Thierry Henry, y el aclamado rapero británico Dave, lo que sin duda generará gran expectativa entre los aficionados al deporte y el entretenimiento.

¿De qué trata Day 1s?

La historia gira en torno a Stanley Dalton, un prestigioso agente de futbolistas interpretado por el actor británico Damian Lewis, reconocido por series como Homeland y Billions.

La trama abordará el complejo mundo de las negociaciones, los fichajes millonarios y las relaciones entre representantes, clubes y futbolistas, inspirándose en situaciones propias de la industria, aunque con personajes completamente ficticios.

El concepto fue creado por Darren Dein, reconocido agente deportivo que representa, entre otros, a Thierry Henry, quien además funge como productor ejecutivo del proyecto.

Hasta ahora, el portugués únicamente había participado en documentales sobre su carrera, campañas publicitarias y videojuegos, por lo que Day 1s marca un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

Durante la Copa Mundial, Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa fueron eliminados en octavos de final por España, quienes levantaron el trofeo al final.   

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