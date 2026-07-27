¿De qué se trata la última tendencia viral en X?

Una nueva tendencia se ha viralizado en X, la red social antes conocida como Twitter, y ha despertado la curiosidad de miles de usuarios por un sencillo gesto: mantener presionada una imagen para descubrir un efecto visual que parece revelar una versión oculta de la fotografía.
El fenómeno, conocido como "Press and Hold" o "Tap and Hold Trend" ("Toca y mantén presionado"), ha inundado la plataforma con publicaciones que, a simple vista, muestran imágenes comunes, muchas de ellas creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, al mantener presionada la ilustración desde la aplicación móvil, la imagen cambia de apariencia y ofrece una versión mucho más nítida y detallada.
La explicación sobre la tendencia
Para muchos usuarios, el efecto genera la impresión de que existe una segunda imagen escondida. No obstante, la explicación es más sencilla y está relacionada con la forma en que X carga el contenido.
La plataforma muestra inicialmente una versión comprimida de las fotografías para agilizar la navegación. Al mantener pulsada la imagen, el sistema descarga el archivo en mayor resolución, permitiendo apreciar detalles que antes pasaban desapercibidos y creando la ilusión de una transformación.
La tendencia ha sido aprovechada principalmente por artistas digitales y creadores de contenido que utilizan inteligencia artificial para elaborar imágenes con un alto nivel de detalle. En la mayoría de publicaciones solo incluyen frases como "Press and Hold" o "Long Press", invitando a los usuarios a probar el efecto.
Quienes desean sumarse al fenómeno suelen diseñar ilustraciones en alta resolución y publicarlas en X. La diferencia entre la vista previa comprimida y la versión original es la que produce el efecto que ha conquistado la plataforma.
El formato ha ganado popularidad gracias a la curiosidad que despierta entre los usuarios, quienes ahora prueban el gesto en distintas publicaciones para comprobar si esconden un detalle que solo puede apreciarse al mantener presionada la imagen.