 Declaraciones de Kylian Mbappé sobre técnico Álvaro Arbeloa
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Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

El francés aseguró que su técnico le dijo que él era su cuarta opción en la delantera.

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Kylian Mbappé habla de Álvaro Arbeloa y éste le contesta
Kylian Mbappé habla de Álvaro Arbeloa y éste le contesta / FOTO: EFE

El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, desveló que fue suplente contra el Oviedo este jueves porque su entrenador, Álvaro Arbeloa, le comunicó que actualmente es "el cuarto delantero" de la plantilla.

"Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", declaró en zona mixta.

"No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Masantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos", completó.

Además, apuntó que no sabe lo que dice su técnico de él.

"Yo no miro las ruedas de prensa del míster. No sé lo que dice. Yo tengo la televisión francesa en casa, no la española", declaró.

Álvaro Arbeloa contesta a Mbappé

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este viernes en rueda de prensa que no dijo a Mbappé que es el cuarto delantero del equipo y aseguró que mientras él sea el dueño del banquillo del conjunto blanco, decidirá las alineaciones.

Arbeloa, contestó a su jugador: "Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar", dijo.

"No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir", agregó.

*Información EFE

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