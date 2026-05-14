 Localizan un cuerpo en la vía pública en Villa Canales
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Localizan un cuerpo en la vía pública en Villa Canales

El cadáver permanecía envuelto en sábanas a un costado de la carretera.

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ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la mañana de este jueves 14 de mayo en un sector del caserío Rustrián, ubicado en el municipio de Villa Canales, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, los transeúntes observaron la presencia de un bulto sospechoso abandonado en la vía pública, específicamente a orillas de la carretera. Por ello, se comunicaron para solicitar el apoyo correspondiente de la institución al creer que podría tratarse de restos humanos.

Los técnicos en urgencias médicas de la 54ª compañía se presentaron al referido punto y constataron que se trataba del cadáver de una persona que se encontraba envuelto en sábanas. Debido a las circunstancias en las que se encontraba, no se pudo determinar si se trataba de un hombre o una mujer ni tampoco la posible causa de muerte.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes y ya se destinaron los equipos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para desarrollar las diligencias correspondientes en la área donde se dio el hallazgo.

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