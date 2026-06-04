 Localizan sin vida al cantante "Tono Cantalago"
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VIDEO: Encuentran sin vida a conocido cantante en camino hacia Panajachel

Localizan sin vida al cantante detrás del tema que acompañó el sueño del ascenso de San Pedro FC.

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Luto en la música guatemalteca por la muerte de Sergio Antonio Godínez “Tono Cantalago”., Redes sociales.
Luto en la música guatemalteca por la muerte de Sergio Antonio Godínez “Tono Cantalago”. / FOTO: Redes sociales.
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La música guatemalteca se encuentra de luto tras el fallecimiento de Sergio Antonio Godínez Bautista, conocido artísticamente como "Tono Cantalago", reconocido cantante que formó parte de diversas agrupaciones musicales en Panajachel y el occidente del país.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el artista fue localizado sin vida en un área rural del camino que conduce de Tierra Linda hacia Panajachel, en el departamento de Sololá.

Los primeros reportes de las autoridades y cuerpos de socorro indican que la víctima se encontraba realizando actividad física en el sector cuando ocurrió el hecho. Según la información preliminar, Godínez Bautista habría sufrido un accidente mientras se desplazaba en bicicleta, una práctica que acostumbraba realizar con frecuencia por esta y otras rutas de la región.

Hasta el momento, las causas exactas de su fallecimiento no han sido establecidas oficialmente y serán las investigaciones correspondientes las que determinen qué ocurrió.

La noticia ha generado consternación entre familiares, amigos, colegas y seguidores, quienes recuerdan al artista por su trayectoria musical y su cercanía con las comunidades del occidente del país.

San Pedro despide a "Tono Cantalago", voz del orgullo gallero

Originario de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, "Tono Cantalago" era ampliamente reconocido y apreciado en su tierra natal. En los últimos años expresó públicamente su amor por su municipio y por el equipo Deportivo San Pedro, al que dedicó uno de sus temas más emblemáticos, "De la Cuna al Cajón", una canción que se convirtió en un símbolo de identidad y orgullo para la afición de los llamados "Gallos Shecanos".

Su obra cobró un significado especial este año cuando San Pedro F. C. logró concretar el sueño de varias generaciones. Tras una espera de 32 años, el club consiguió el ascenso directo a la Liga Nacional, escribiendo una de las páginas más importantes de su historia el pasado 10 de mayo en el Estadio Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Con la llegada de los "Gallos" a la máxima categoría del fútbol guatemalteco, la canción de Tono Cantalago volvió a resonar entre la afición como un himno de pertenencia y pasión por los colores sampedranos.

Hoy, además de despedir a un artista, San Pedro Sacatepéquez despide a uno de sus hijos más queridos, cuya voz quedará ligada para siempre a la cultura, la música y el orgullo de su pueblo.

La Liga Nacional tiene un nuevo inquilino

Los sueños se convierten en realidad para San Pedro F. C., equipo que luchó por 32 años para poder llegar a la llamada “Liga de los Consagrados”.

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