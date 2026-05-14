 Arévalo busca acabar con corrupción en las cárceles
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Presidente Arévalo busca acabar con el "festín de la corrupción" en las cárceles

"Los centros de condena no deben ser lugares donde se perfeccione el crimen", expresó el mandatario.

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El presidente Bernardo Arévalo durante el acto de entrega de 20 nuevas unidades de traslado de privados de libertad para el Sistema Penitenciario el jueves 14 de mayo de 2026., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo durante el acto de entrega de 20 nuevas unidades de traslado de privados de libertad para el Sistema Penitenciario el jueves 14 de mayo de 2026. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este jueves que su Gobierno impulsa la transformación del Sistema Penitenciario para acabar con el "festín de la corrupción" en las cárceles del país centroamericano.

"Los centros de condena no deben ser lugares donde se perfeccione el crimen, sino donde la rehabilitación se haga posible", sentenció el mandatario durante un acto en el que su Administración recibió, con el apoyo de Estados Unidos y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 20 nuevas unidades para el traslado de presos.

El jefe de Estado manifestó que la entrega de esta flotilla de vehículos es un paso más para ejercer un control real y efectivo de los centros de privación de libertad, una medida que busca paliar la crisis de un sistema carcelario que arrastra un hacinamiento histórico superior al 300 % de su capacidad operativa.

Crisis carcelaria en Guatemala

Con más de 25 mil personas recluidas en espacios diseñados para apenas 7.000, la falta de control ha facilitado que las estructuras criminales coordinen extorsiones y asesinatos desde el interior.

Esta crisis carcelaria alcanzó su punto crítico en enero pasado cuando el intento oficial por retomar el control de los penales desató motines en tres centros, lo que derivó en una violenta represalia de la pandilla Barrio 18 cuyos ataques en las calles dejaron un saldo de 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) muertos.

Arévalo de León sostuvo que durante mucho tiempo se toleró la existencia de "calabozos al servicio de las mafias" y afirmó que su Gobierno está modernizando el sistema con la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una de ellas en el centro de 'El Infiernito', en el departamento (provincia) de Escuintla (sur), donde están recluidos líderes de pandillas.

Por su parte, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, recordó que el Sistema Penitenciario permaneció décadas en el abandono.

"La seguridad democrática también se construye desde adentro de las cárceles", afirmó, calificó esta recuperación del sistema penitenciario como responsabilidad nacional para devolver la tranquilidad a la población.

* Con información de la agencia de noticias EFE. 

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