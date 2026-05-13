 Fingió su secuestro para exigir Q80 mil a su propia familia
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Fingió su secuestro para exigir Q80 mil a su propia familia

El supuesto negociador y la víctima fueron sorprendidos por la Policía en Huehuetenango.

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"Víctima" y supuesto secuestrador fueron capturados por la Policía., Foto PNC
"Víctima" y supuesto secuestrador fueron capturados por la Policía. / FOTO: Foto PNC

Dos hombres que fingieron un secuestro para exigir Q.80 mil a familiares de la supuesta víctima, en aldea El Paternal, La Democracia, Huehuetenango, fueron detenidos durante un operativo desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC). 

Los detenidos son Rafael, de 44 años, y Neftalí, de 18 años, quienes fueron sorprendidos en flagrancia en el lugar donde se realizaría la entrega del dinero que exigían para liberar a la "víctima'.

De acuerdo a las investigaciones, Rafael, salió de su vivienda a las 3:00 de la madrugada a bordo del mototaxi placas M-524BRN, indicando que realizaría un viaje. Horas después, familiares reportaron su desaparición ante la PNC al no lograr comunicación con él.

Posteriormente, el hijo de la supuesta víctima recibió una llamada en la que un hombre exigía Q80 mil a cambio de la liberación de Rafael. De inmediato, la PNC coordinó un operativo estratégico para la captura de los responsables.

La sorpresa para las autoridades fue que la supuesta víctima era la que fingía estar secuestrado, y con un teléfono celular realizaba las llamadas para exigir su liberación, mientras que el segundo detenido era el que simulaba ser el negociador del secuestro.

En el lugar de la aprehensión, la supuesta víctima se encontraba en estado normal y portaba un teléfono celular con el que presuntamente realizaban las llamadas, mientras que el segundo detenido simulaba ser el secuestrador negociador.

El mototaxi utilizado fue localizado abandonado en un sector de la aldea Camojallito, del mismo municipio, informó la Policía.

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