Capturan a dos agentes de la PNC por secuestro y asesinato de mujer

Las Fuerzas de Seguridad capturaron a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acusado de plagio o secuestro, asesinato, asesinato en grado de tentativa y abuso de autoridad, tras un crimen ocurrido el pasado 7 de mayo en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, informó el Ministerio Público.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó la captura de dos agentes asignados a la Comisaría 12, señalados de participar en un hecho criminal.
Se trata de Kevin O. y Yostin C., ambos sindicados de los delitos de plagio o secuestro, asesinato, asesinato en grado de tentativa y abuso de autoridad.
De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del pasado 7 de mayo en el sector Vuelta Grande, aldea Lo de Rodríguez, los agentes de la PNC irrumpieron de manera violenta en un inmueble, agredieron a un hombre y dispararon contra una mujer.
Horas más tarde, el cadáver de la mujer fue localizado con varias heridas de bala en el Callejón Nueva Esperanza, aldea El Chato, en El Fiscal Palencia.
En el sitio del crimen se localizó el bómper de una autopatrulla con placas GUA, el cual sufrió daños tras la extracción forzosa de la víctima.
El personal fiscal logró tramitar y ejecutar las órdenes de detención ante el Juzgado Pluripersonal de Turno de Guatemala, detalló la Fiscalía.