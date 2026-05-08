Capturan a presuntos asaltantes de bus en ruta a El Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de dos jóvenes señalados de asaltantes, porque fueron encontrados infraganti cuando robaban en un autobús en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, durante la mañana de este viernes, 8 de mayo de 2026. La entidad de seguridad indicó que fue una denuncia ciudadana la que permitió la aprehensión de los dos sospechosos que fueron trasladados a la Torre de Tribunales.
Según el informe de la PNC, a los detenidos se les encontraron varias pertenencias de los pasajeros del bus y se les incautó un revólver sin licencia de portación. Los detenidos fueron identificados, únicamente como Édgar y Luis, de 22 y 21 años respectivamente.
Los agentes de PNC de la comisaría 13 fueron los encargados de detener a los presuntos asaltantes, quienes se encontraban dentro de un autobús extra urbano de las rutas Ximena.
El arma de fuego encontrada fue embalada por las autoridades competentes, para ser utilizada como evidencia en contra de los señalados por el asalto.
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Asaltantes detenidos en 2026
Según la PNC, durante el 2026 han sido detenidos 15 hombres acusados de cometer asaltos, infraganti, en contra de autobuses del servicio extraurbano de pasajeros.
Los detenidos fueron llevados hasta la comisaría 13 de la PNC para ser fichados. Posteriormente, los aprehendidos fueron llevados ante la justicia.
Uno de los detenidos portaba playera celeste, pantalón beige y zapatos negros. El segundo detenido portaba sudadero negro con dibujos y letras amarillas, pantalón de lona celeste y tenis blancos con líneas negras.
La PNC compartió imágenes de como uno de los asaltantes fue reducido al orden tras confirmar que se encontraban cometiendo un ilícito.
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