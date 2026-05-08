 Rescatan a tres menores en Santa Catarina Pinula
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Rescatan a tres menores retenidos por pandilleros en Santa Catarina Pinula

Las autoridades indicaron que los tres menores de edad estaban retenidos por un grupo de pandilleros.

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Los tres menores de edad fueron rescatados por las autoridades., Ministerio Público.
Los tres menores de edad fueron rescatados por las autoridades. / FOTO: Ministerio Público.

El Ministerio Público (MP) reveló que tres menores de edad fueron liberados este viernes, 8 de mayo de 2026, luego de permanecer retenidos por un grupo de pandilleros en un sector de Santa Catarina Pinula. El ente investigador explicó que la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula realizó los operativos, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP añadió que las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se ejecutaron en la aldea El Pajón, del citado municipio. "Como resultado, fueron localizados tres menores de edad, quienes se encontraban retenidos por pandilleros", enfatizó la fiscalía.

Además de los tres menore de edad, las autoridades reportaron el decomiso de varios ilícitos, entre los que se destacaron bolsas con presuntas drogas, dinero en efectivo y prendas de vestir.

Según imágenes compartidas del MP, los tres menores de edad fueron atendidos por las autoridades y trasladados ante una autoridad competente, mientras perduren las investigaciones del caso. En los allanamientos participó una fuerte cantidad de agentes de la PNC y fiscales del ente investigador.

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En las primera horas de este viernes, durante las horas pico de tráfico, quedó captado una conducta violenta y hacen un llamado para evitar este tipo de agresiones en la vía pública.

Destruyen productos por piratería

En otras acciones del MP, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual finalizó una diligencia de destrucción de 75 mil 707 artículos de uso personal y cosmético con distintivos presuntamente falsificados.

Según el MP, los productos consisten en cremas y mascarillas de diferentes marcas registradas. Lo anterior, se realizó como parte de las acciones orientadas a evitar la comercialización de productos que vulneren derechos de propiedad intelectual y puedan representar riesgos para los consumidores, argumentó la fiscalía.

En imágenes, el ente investigador mostró que los productos que fueron destruidos estaban empacados en varias cajas colocadas sobre tarimas. El cargamento constaba de cremas supuestamente elaboradas a base de pulpa cruda de arroz y mascarillas de carbón, entre otros.

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