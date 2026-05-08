Video Conductor Amenaza a Piloto con Bate en Zona 1

Una vez más quedó evidenciada la falta de tolerancia de los conductores por el congestionamiento de las horas pico de la madrugada. Esta vez, en una de las salidas del Centro Histórico. Más allá de las imágenes con las que se evidencian este tipo de conductas violentas, se hace un llamado para evitar peleas en la vía pública.
En las imágenes se observa a un conductor, que decidió bajarse de su vehículo mientras el semáforo se encontraba marcando luz roja y amedrentando a otro piloto. El sujeto utilizó un bate para amenazar al conductor de otro vehículo. Aunque se desconoce el contexto del álgido momento, el usuario que captó las imágenes cuestiona que en las primeras horas del día ya se registren este tipo de situaciones, que vienen en aumento.
Las imágenes fueron captadas en la 8.ª avenida y 17 calle, de la zona 1 capitalina.
Más tolerancia al conducir
Casi a diario surgen videos de agresiones y situaciones que amenazan la integridad física de las personas que se conducen en la vía pública. En algunos casos los conductores involucrados en algún altercado vial se van a los golpes y en otras es solo uno de ellos quien reacciona con violencia y amenaza a otros.
Si bien, los trayectos en las horas pico se han incrementado debido al aumento del parque vehicular, el llamado es a que todos los pilotos se conduzcan con precaución y cumpliendo con el reglamento de tránsito. Es en este incumplimiento a la reglamentación, en la gran mayoría de los casos, en donde surgen los altercados.
Recientemente, dos mujeres que se conducían en motocicleta protagonizaron una pelea en plena vía pública en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango, Suchitepéquez, lo cual evidencia la urgente necesidad de mejorar la educación vial y fomentar la tolerancia ante situaciones adversas, que terminan complicando aún más la circulación vial.
En este otro caso en particular, se observa cómo ambas conductoras detienen completamente el tránsito para agredirse físicamente en medio de la calle, generando la interrupción de la circulación vehicular durante varios minutos en una de las principales arterias de la ciudad.