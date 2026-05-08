 Pelea entre mujeres paralizó el tránsito en Mazatenango
Viral

Video capta brutal pelea entre dos mujeres que paralizó el tránsito en Mazatenango

Dos mujeres que se conducían en moto se van a los golpes y colapsan el tránsito en Mazatenango.

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Dos mujeres en motocicleta se van a los golpes., Captura de pantalla video de Facebook.
Dos mujeres en motocicleta se van a los golpes. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha generado asombro y debate en torno a la intolerancia vial, luego de registrar el momento en que dos mujeres que se conducían en motocicleta protagonizaron una pelea en plena vía pública en la avenida La Libertad, zona 1 de MazatenangoSuchitepéquez.

En las imágenes, que se han viralizado en las últimas horas, se observa cómo ambas conductoras detienen completamente el tránsito para agredirse físicamente en medio de la calle, generando la interrupción de la circulación vehicular durante varios minutos en una de las principales arterias de la ciudad.

El incidente escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física, con manotazos, jalones de cabello y arañazos entre ambas protagonistas, quienes incluso terminan en el pavimento mientras continúan agrediéndose, ante la mirada de conductores y peatones que presenciaron la escena sin intervenir.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el altercado habría surgido por una discusión relacionada con la conducción y maniobras en el tránsito, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El video se corta antes de mostrar cómo finalizó la pelea, por lo que se desconoce si las involucradas fueron separadas en el lugar o si el hecho escaló a una intervención policial.

Llama la atención que durante todo el tiempo que dura la grabación no se observa presencia de la Policía Municipal de Tránsito, a pesar de que el hecho ocurrió en hora pico y en una de las vías más transitadas de Mazatenango.

Discusiones y peleas en el tránsito

Autoridades de tránsito han reiterado en distintas ocasiones que este tipo de conductas pueden tener consecuencias legales, ya que protagonizar escándalos en la vía pública puede derivar en sanciones económicas de hasta Q5 mil o incluso procesos penales, dependiendo de la gravedad del hecho.

Asimismo, se ha indicado que si los conductores son sorprendidos en flagrancia pueden ser consignados y llevados ante un juez competente, mientras que en casos denunciados posteriormente corresponde remitir el caso al Ministerio Público para su investigación.

El hecho ha reabierto el debate sobre la intolerancia en las calles y la necesidad de reforzar la educación vial para evitar este tipo de incidentes que afectan la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

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