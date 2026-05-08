Dave Coulier: 50 libras menos tras vencer al cáncer

Dave Coulier, conocido por su papel de Joey Gladstone en la popular serie Full House, reapareció en las redes sociales para explicar el motivo detrás de su visible pérdida de peso: perdió casi 50 libras debido al tratamiento para un carcinoma.
A través de un video compartido en Instagram, el actor de 66 años relató los cambios físicos y las secuelas en su voz posteriores a los intensos procesos médicos que ha enfrentado.
El actor detalló que no ha podido ingerir alimentos sólidos durante meses, lo que derivó en un cambio drástico en su aspecto.
Explicó que esto es consecuencia de un tratamiento de radioterapia para combatir un carcinoma en la garganta y la base de la lengua.
El propio Coulier confirmó que ha perdido alrededor de 50 libras, lo que generó preocupación entre sus seguidores, quienes notaron tanto la transformación de su cuerpo como el cambio en su tono de voz.
Frente a los mensajes de inquietud de sus fans, Dave Coulier respondió directamente en Instagram:
"La última vez que publiqué algo, algunos de ustedes dijeron que me veía diferente y que sonaba diferente, y es verdad. También ha afectado mi capacidad para hablar; algunos dijeron que mi voz suena distinta, y tienen toda la razón con lo que ven y escuchan".
Dos diagnósticos de cáncer en menos de dos años
La batalla de Dave Coulier comenzó en noviembre de 2024, cuando se le detectó un linfoma no Hodgkin en etapa 3.
El actor pasó por varias rondas de quimioterapia antes de anunciar que se encontraba libre de cáncer. Sin embargo, en diciembre de 2025, recibió un nuevo diagnóstico: carcinoma escamoso p16 relacionado con el virus del papiloma humano (HPV), un tipo de cáncer localizado en la base de la lengua.
Según la publicación estadounidense Us Weekly, el carcinoma orofaríngeo puede causar síntomas como dolor persistente de garganta, ronquera, inflamación de ganglios linfáticos, dificultad para tragar y pérdida de peso inexplicable. Coulier aclaró que este diagnóstico fue independiente del linfoma que había superado previamente.
El actor compartió que el nuevo diagnóstico llegó en un momento en que se sentía bien físicamente, pero agradece que el hallazgo haya sido a tiempo gracias a un estudio PET.
"Por extraño que suene, ahora estoy agradecido por el primer cáncer, porque me ayudó a detectar el segundo", comentó.
En febrero de 2026, Dave Coulier anunció en el programa Good Morning America que estaba en remisión de ambos cánceres luego de haber completado 35 sesiones de radioterapia.
A pesar de las secuelas, el actor mostró optimismo al contar que sus exámenes más recientes arrojaron noticias positivas tanto para el carcinoma como para el linfoma. "El cabello ya me está creciendo un poco", celebró, señal de que su recuperación avanza lentamente.