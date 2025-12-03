 Dave Coulier de Full House lucha contra el cáncer de lengua
Farándula

Dave Coulier, estrella de Full House, se enfrenta a cáncer de lengua

El actor estadounidense está atravesando duros momentos tras nuevo diagnóstico de cáncer 7 meses después de superar un linfoma.

Compartir:
Dave Coulier, Instagram
Dave Coulier / FOTO: Instagram

Poco más de un año después de que le diagnosticaran linfoma no Hodgkin, Dave Coulier anunció en exclusiva en el programa Today que está recibiendo tratamiento para un cáncer de lengua.

El actor, que interpretó al tío Joey en "Full House", concedió una entrevista el pasado 2 de diciembre para compartir una actualización sobre su salud y discutir el lanzamiento de su nuevo esfuerzo de bienestar.

Dave Coulier de 65 años explicó que la detección de este nuevo cáncer ocurrió durante un chequeo rutinario y una tomografía por emisión de positrones (PET scan) en octubre de este año.

"Totalmente no relacionado con el cáncer anterior que tuve", afirmó en el programa matutino, refiriéndose al nuevo diagnóstico hallado en la base de su lengua.

Dave Coulier explicó que consultó a los médicos sobre la posible relación entre ambos cánceres y la respuesta fue tajante: "Totalmente no relacionado".

En esa misma línea, precisó que debe completar 35 sesiones de radiación, con final previsto para el 31 de diciembre.

Al ser consultado sobre el pronóstico, Dave Coulier subrayó que el carcinoma escamoso p16 presenta una probabilidad de curación superior al 90%.

"El pronóstico es muy bueno para el carcinoma escamoso p16. Tiene una tasa de curabilidad de más del 90%. Pero lo que realmente me salvó la vida, Craig, fue la detección temprana, no solo la primera vez sino también la segunda", añadió.

Duros momentos

En noviembre de 2024, Dave Coulier compartió con la revista People su primer diagnóstico oncológico: un linfoma no Hodgkin en estadio 3.

Contó que una infección respiratoria se convirtió en inflamación de ganglios linfáticos y desembocó en una serie de consultas médicas que confirmaron el cáncer.

"Ha sido una montaña rusa realmente rápida de experiencias", relató. En esa entrevista detalló el impacto emocional en su entorno más cercano: "Observé cómo esas palabras afectaron a mi esposa Melissa y pensé, ‘voy a ser fuerte durante esto, no solo por mí, sino también por ella’".

El intérprete expuso que la enfermedad no le era ajena: "Perdí a mi madre por cáncer de mama. Perdí a mi hermana Sharon por cáncer de mama, tenía 36 años. Perdí a mi sobrina Shannon, tenía 29 años".

Su co-estrella en  Full House, John Stamos, publicó una foto en su cuenta de Instagram para demostrar su apoyo y amor a Dave Coulier. 

Foto embed
Dave Coulier - Instagram

