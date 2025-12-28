 David Harbour: Pérdida de Peso en Stranger Things
Farándula

El sorprendente cambio físico de David Harbour en Stranger Things: cómo bajó más de 77 libras

El actor David Harbour sorprendió a los seguidores de Stranger Things con un drástico cambio físico que no pasó desapercibido.

Stranger Things, Stranger Things
Stranger Things / FOTO: Stranger Things

El actor David Harbour volvió a acaparar titulares tras el estreno de la parte final de la quinta temporada de Stranger Things. Sin embargo, esta vez no fue únicamente por el desarrollo de la historia, sino por su impactante cambio físico, uno de los más comentados en la recta final de la exitosa serie.

Harbour, quien interpreta al entrañable sheriff Jim Hopper, atravesó una transformación corporal radical para dar mayor realismo a su personaje, marcado por el desgaste físico y emocional tras meses de cautiverio.  El actor logró perder más de 77 libras, pasando de un peso aproximado de 268 libras a cerca de 189.

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last premiere 🥹 #StrangerThings

Cabe destacar que este fue un proceso que duró alrededor de ocho meses y que exigió una disciplina estricta tanto en alimentación como en entrenamiento. Uno de los pilares de este cambio fue el ayuno intermitente, una estrategia nutricional que limita el consumo de alimentos a una ventana horaria específica durante el día.

En las primeras etapas, Harbour explicó que podía comer alimentos altos en calorías, como hamburguesas o panqueques, siempre y cuando respetara los tiempos establecidos.  Con el paso de los meses, la dieta evolucionó hacia opciones más balanceadas, con mayor presencia de vegetales y una reducción considerable de azúcares y grasas.

Más del cambio del actor de Stranger Things

El propio actor ha reconocido que las primeras semanas fueron sorprendentemente liberadoras.  Aunque el verdadero reto llegó en la fase final, cuando el cuerpo comienza a resistirse a seguir perdiendo peso.

Aun así, el actor de Stranger Things logró mantener la constancia hasta alcanzar el objetivo requerido para el rodaje. El entrenamiento físico fue otro componente clave del proceso. Su rutina combinó ejercicios de fuerza, sesiones de Pilates para mejorar la movilidad y el control corporal.

Además de cardio de baja intensidad, con largas jornadas de caminata y carrera que podían extenderse hasta 90 minutos.

