 Top de las Series 2025 en Streaming: Las Mejores
Farándula

Estas son las mejores series del 2025 en streaming

El 2025 dejó series que marcaron conversación y elevaron el estándar de la televisión en streaming.

Compartir:
Long Story Short, Long Story Short
Long Story Short / FOTO: Long Story Short

A medida que se acerca el final de 2025, críticos y audiencias coinciden en que ha sido un año extraordinario para la televisión en streaming.  Según The New York Times y diversas listas especializadas, algunas series se han consolidado como puntos altos de la narrativa audiovisual moderna gracias a su calidad.

  • Disney+: Andor

Una de las series más elogiadas del año proviene del universo Star Wars. Andor, disponible en Disney+, amplía la narrativa de la resistencia con una trama rica en política, conflictos humanos y desarrollo de personajes.  La segunda temporada profundiza en las tensiones entre libertad y opresión, posicionándose como una de las propuestas más sofisticadas de la plataforma en 2025.

Este regreso a la saga no solo atrajo a los fanáticos del género, sino también a espectadores que buscan historias con alto contenido dramático y político, elevando a Andor a la lista de las mejores series del año.

  • Apple TV+: Pluribus

Apple TV+ también dejó su marca con Pluribus, una serie original de ciencia ficción del creador de Breaking Bad.  En esta producción, un ARN alienígena conectado a todos los seres vivos desafía los conceptos de individualidad y humanidad, generando debates sobre identidad, conciencia y sociedad.

Pluribus fue celebrada por su audaz propuesta, narrativa inteligente y capacidad de fusionar ciencia ficción con crítica social, lo que le valió un lugar destacado en las listas de fin de año.

Más series que triunfaron

  • HBO Max: Efectos Colaterales

Desde HBO Max llega Efectos Colaterales, una serie animada que combina thriller y sátira para explorar el negocio de la salud y las grandes farmacéuticas.  La historia sigue a un protagonista que descubre un hongo con sorprendentes poderes curativos, desencadenando una confrontación con poderosos intereses.

Hasta el aire se congela: Registran en Rusia la temperatura más baja de la tierra

Una ola de frío extremo mantiene en alerta a Rusia luego de que en la región de Yakutia se registraran muy bajas temperaturas.

  • Netflix: Long Story Short

Por parte de Netflix, la serie Long Story Short brilló con una mezcla única de comedia y reflexión.  A través de una animación vibrante, la historia sigue a una familia judía que enfrenta la pérdida de la matriarca durante la pandemia de COVID-19, explorando con humor y sensibilidad los vínculos familiares y las paradojas de la vida.

En Portada

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobúst
Nacionales

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobús

09:43 AM, Dic 27
Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos t
Deportes

Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos

09:29 AM, Dic 27
Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estrategat
Deportes

Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estratega

08:49 AM, Dic 27
Incendio consume recicladora de la ruta al Pacíficot
Nacionales

Incendio consume recicladora de la ruta al Pacífico

08:31 AM, Dic 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCMundial 2026redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos