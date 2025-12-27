Top de las Series 2025 en Streaming: Las Mejores

A medida que se acerca el final de 2025, críticos y audiencias coinciden en que ha sido un año extraordinario para la televisión en streaming. Según The New York Times y diversas listas especializadas, algunas series se han consolidado como puntos altos de la narrativa audiovisual moderna gracias a su calidad.
- Disney+: Andor
Una de las series más elogiadas del año proviene del universo Star Wars. Andor, disponible en Disney+, amplía la narrativa de la resistencia con una trama rica en política, conflictos humanos y desarrollo de personajes. La segunda temporada profundiza en las tensiones entre libertad y opresión, posicionándose como una de las propuestas más sofisticadas de la plataforma en 2025.
Este regreso a la saga no solo atrajo a los fanáticos del género, sino también a espectadores que buscan historias con alto contenido dramático y político, elevando a Andor a la lista de las mejores series del año.
- Apple TV+: Pluribus
Apple TV+ también dejó su marca con Pluribus, una serie original de ciencia ficción del creador de Breaking Bad. En esta producción, un ARN alienígena conectado a todos los seres vivos desafía los conceptos de individualidad y humanidad, generando debates sobre identidad, conciencia y sociedad.
Pluribus fue celebrada por su audaz propuesta, narrativa inteligente y capacidad de fusionar ciencia ficción con crítica social, lo que le valió un lugar destacado en las listas de fin de año.
Más series que triunfaron
- HBO Max: Efectos Colaterales
Desde HBO Max llega Efectos Colaterales, una serie animada que combina thriller y sátira para explorar el negocio de la salud y las grandes farmacéuticas. La historia sigue a un protagonista que descubre un hongo con sorprendentes poderes curativos, desencadenando una confrontación con poderosos intereses.
- Netflix: Long Story Short
Por parte de Netflix, la serie Long Story Short brilló con una mezcla única de comedia y reflexión. A través de una animación vibrante, la historia sigue a una familia judía que enfrenta la pérdida de la matriarca durante la pandemia de COVID-19, explorando con humor y sensibilidad los vínculos familiares y las paradojas de la vida.