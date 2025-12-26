Rusia registra la temperatura más baja: aire se congela

Una intensa ola de frío extremo mantiene en alerta a Rusia luego de que en la región de Yakutia se registraran temperaturas que alcanzaron los -56 grados Celsius. Cabe destacar que, estas fueron consideradas entre las más bajas jamás medidas en zonas habitadas del planeta.
Este fenómeno ha puesto en riesgo la vida cotidiana de miles de personas y ha obligado a las autoridades locales a activar protocolos de emergencia ante las condiciones climáticas extremas. El epicentro del frío se localiza en el norte del país, particularmente en la localidad de Tiksi, donde el invierno se ha intensificado debido a un poderoso sistema anticiclónico siberiano.
Las autoridades meteorológicas advirtieron que la sensación térmica es aún más severa, provocando que la piel expuesta pueda congelarse en menos de dos minutos, lo que representa un alto riesgo de hipotermia y congelación. Ante este escenario, las autoridades suspendieron clases en todos los niveles educativos y recomendaron a la población permanecer en sus hogares.
Además, se restringió la circulación vehicular, ya que el frío extremo provoca fallas mecánicas, solidificación del combustible y un alto riesgo de accidentes en carreteras cubiertas de hielo. El impacto del clima no solo afecta la movilidad, sino también la infraestructura básica. Las tuberías de agua y calefacción requieren supervisión constante para evitar rupturas por la contracción térmica.
Rusia y el clima
Los sistemas de calefacción operan al límite de su capacidad para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en viviendas, hospitales y refugios temporales. Los equipos de emergencia trabajan en turnos reducidos para minimizar la exposición al frío, utilizando vestimenta térmica especializada y equipos diseñados para soportar temperaturas extremas.
A pesar de ello, las autoridades han pedido a la población evitar cualquier actividad al aire libre que no sea estrictamente necesaria.
Aunque Yakutia es conocida por registrar algunos de los inviernos más fríos del mundo, las temperaturas actuales han llamado la atención internacional por la rapidez con la que pueden causar daños al cuerpo humano.