Reportan 11 detenidos en el caso narco red del mar

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que once personas fueron capturadas durante la mañana de este viernes, 8 de mayo de 2026, por el caso denominado como "narco red del mar". Dentro de los detenidos figura un alto mando militar, con grado de teniente del Ejército de Guatemala, agregaron las autoridades.
Según un informe de la PNC, las detenciones se realizaron en el marco de un operativo desarrollado por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil (CAT-PNC). Asimismo, participaron policías antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis e Investigación Antinarcótica y trabajadore de la Fiscalía de Delitos Transnacionales del Ministerio Público (MP).
Las autoridades describieron que las acciones implementadas permitieron desarticular una estructura criminal dedicada al narcotráfico que operaba en los puertos de San José e Iztapa, ambos municipios del departamento de Escuintla. En redes sociales, el MP identificó el caso como "narco red del mar".
Durante el procedimiento llamado "narco red del mar" las autoridades efectuaron 13 allanamientos para capturar a los 11 señalados. Los apresados son sospechosos de integrar la organización criminal.
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Alto militar implicado en el caso "narco red del mar"
Las autoridades agregaron que entre las detenciones figura la del presunto líder, identificado como Allende Del Mar Zarceño Castillo, alias "Allende". Dentro de los detenidos también hay personas que se encargaban de ser los supuestos coordinadores logísticos y operadores vinculados al traslado de droga, mediante lanchas pesqueras, mejor conocidas en el área como "tiburoneras".
"Los detenidos son requeridos por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociaciones delictivas, facilitación de medios y conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, según órdenes emitidas el pasado 5 de mayo", describió la PNC.
Asimismo, las autoridades agregaron que el teniente fue detenido en el lote 5 y 3ª avenida, de la colonia Sabana Arriba, zona 17 de la capital. Agregaron que el apresado, también identificado como Juan "N", de 31 años, es apodado "Canche" y las autoridades lo requieren por el delito de peculado por sustracción.
Investigaciones por caso "narco red del mar"
"Las investigaciones establecen que esta estructura utilizaba embarcaciones para movilizar ilícitos por la costa del Pacífico guatemalteco. Como antecedente del caso, en 2025 fueron localizados 898 kilos de cocaína en un inmueble conocido como "Rancho Allende", propiedad del presunto cabecilla de la organización", destacaron las autoridades.
Durante el operativo también fue capturado Mario "N", requerido por un juzgado de Escuintla por un caso de violencia contra la mujer. Las autoridades finalizaron indicando que la investigación inició en 2024 y continúa en desarrollo, para determinar posibles vínculos con otras redes dedicadas al narcotráfico transnacional.