Presidente Arévalo se reúne con el Rey de España Felipe VI

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, se reunió este viernes, 8 de mayo de 2026, con el Rey de España, Felipe VI, en el marco de la transmisión de mando en la República de Costa Rica. El Gobierno de Guatemala compartió imágenes en las que se ve al mandatario conversando con Felipe VI.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) resaltó que durante el encuentro estuvo presente el Canciller Mario Ramiro Martínez. Ambos mandatario estuvieron rodeados por miembros de la prensa, en una sala en la que se instalaron los pabellones de ambas naciones.
Durante el encuentro se reafirmaron los históricos lazos de amistad y cooperación entre Guatemala y España, aseguró el MINEX. Además, reportaron que en el encuentro trataron el tema de la próxima celebración de la Cumbre Iberoamericana número 30 que se celebrará en noviembre próximo en Madrid, España.
Durante el viaje, Arévalo también sostuvo una reunión bilateral con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Virginia Fernández, y el Canciller costarricense Manuel Tovar. Ambas partes reafirmaron los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.
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Arévalo atiende agenda para reforzar lazos diplomáticos
Arévalo arribó a San José, Costa Rica, la mañana de del pasado jueves, para participar en los actos de la Transmisión del Mando Presidencial a la presidente electa, Laura Fernández Delgado.
Durante su viaje de trabajo, la agenda del Presidente contempla reuniones bilaterales con líderes de otras naciones, reforzando los lazos diplomáticos de Guatemala con el mundo, afirmó el MINEX.
"Ha sido un verdadero honor reunirme con Laura Fernández Delgado, quien mañana asume la presidencia de Costa Rica. Una amistad larga y profunda une a nuestros pueblos, los cuales nos han encomendado la tarea de la unidad, la democracia y la justicia. Cuente con el apoyo de Guatemala para esta tarea compartida", escribió Arévalo en su canales oficiales.