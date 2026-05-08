 Ejecutan allanamientos en Escuintla y Quetzaltenango
Nacionales

Realizan más de 13 allanamientos en Baja Verapaz, Escuintla y Quetzaltenango

Escuintla: El Ministerio Público informó que da seguimiento a un caso, en un procedimiento identificado como "Operativo Narco Red del Mar".

Compartir:
El personal del MP y de la PNC se concentró durante la madrugada en varios sectores de Escuintla., Ministerio Público.
El personal del MP y de la PNC se concentró durante la madrugada en varios sectores de Escuintla. / FOTO: Ministerio Público.

Fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutan 14 allanamientos en distintos puntos del país, con el objetivo de hacer una inspección, registro y secuestro de evidencia en los departamentos de Escuintla y Quetzaltenango.

El ente investigador describió que en el primer departamento desarrolla 13 diligencias en igual número de inmuebles, en seguimiento a una investigación en desarrollo. El MP agregó que en estas acciones participan La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo del Centro Antipandillas Transnacional de la PNC.

Los allanamientos se desarrollan en los municipios de San José, Iztapa y Escuintla. En imágenes, el MP compartió un gran despliegue de personal, previo a llegar a las casas en donde ejecutan las acciones de investigación.

También consulta: CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalo

CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalo

El Comité de Unidad Campesina señaló que durante la administración de Bernardo Arévalo, han continuado los desalojos violentos.

Allanamiento en Quetzaltenango

Mientras tanto, La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión desarrolla otro operativo en el municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango. En ese lugar, las autoridades trabajan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil.

La diligencia de allanamiento tiene como propósito realizar una inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a investigaciones en curso.

Acciones contra la trata de personas

En Baja Verapaz, el MP también desarrolla operativos dirigidos por la Agencia Fiscal de la Región Norte de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con la Fiscalía Regional III Norte y con el acompañamiento de la PNC.

En ese departamento, ejecutan una diligencia de allanamiento en el municipio de Salamá, Baja Verapaz, en seguimiento a una investigación relacionada con la posible comisión del delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.

Las autoridades se comprometieron a compartir los resultados de las diligencias en próximos reportes.

En Portada

Sin ganador en el estadio Cementos Progreso t
Deportes

Sin ganador en el estadio Cementos Progreso

06:26 PM, Mayo 07
CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalot
Nacionales

CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalo

10:15 PM, Mayo 07
Mujeres indígenas exigen una justicia sin exclusión al nuevo fiscal generalt
Nacionales

Mujeres indígenas exigen una justicia sin exclusión al nuevo fiscal general

05:32 PM, Mayo 07
Guatemala Sub-20 con grupo complicado para buscar boleto mundialistat
Deportes

Guatemala Sub-20 con grupo complicado para buscar boleto mundialista

02:32 PM, Mayo 07
Un día para mamá: Estas actividades puedes disfrutar junto a ellat
Farándula

Un día para mamá: Estas actividades puedes disfrutar junto a ella

04:57 PM, Mayo 07

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal Madridredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos