Ejecutan allanamientos en Escuintla y Quetzaltenango

Fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutan 14 allanamientos en distintos puntos del país, con el objetivo de hacer una inspección, registro y secuestro de evidencia en los departamentos de Escuintla y Quetzaltenango.
El ente investigador describió que en el primer departamento desarrolla 13 diligencias en igual número de inmuebles, en seguimiento a una investigación en desarrollo. El MP agregó que en estas acciones participan La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo del Centro Antipandillas Transnacional de la PNC.
Los allanamientos se desarrollan en los municipios de San José, Iztapa y Escuintla. En imágenes, el MP compartió un gran despliegue de personal, previo a llegar a las casas en donde ejecutan las acciones de investigación.
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Allanamiento en Quetzaltenango
Mientras tanto, La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión desarrolla otro operativo en el municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango. En ese lugar, las autoridades trabajan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil.
La diligencia de allanamiento tiene como propósito realizar una inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a investigaciones en curso.
Acciones contra la trata de personas
En Baja Verapaz, el MP también desarrolla operativos dirigidos por la Agencia Fiscal de la Región Norte de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con la Fiscalía Regional III Norte y con el acompañamiento de la PNC.
En ese departamento, ejecutan una diligencia de allanamiento en el municipio de Salamá, Baja Verapaz, en seguimiento a una investigación relacionada con la posible comisión del delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.
Las autoridades se comprometieron a compartir los resultados de las diligencias en próximos reportes.