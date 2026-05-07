 CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalo
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CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalo

El Comité de Unidad Campesina señaló que durante la administración de Bernardo Arévalo, han continuado los desalojos violentos.

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El Comité de Unidad Campesina señala que el Presidente Bernardo Arévalo ha incumplido el Acuerdo Agrario. , Foto CUC
El Comité de Unidad Campesina señala que el Presidente Bernardo Arévalo ha incumplido el Acuerdo Agrario. / FOTO: Foto CUC

El Comité de Unidad Campesina (CUC) presentó este jueves 7 de mayo un amparo en contra el presidente Bernardo Arévalo, por incumplir el Acuerdo Agrario firmado con organizaciones indígenas y campesinas al inicio de su gobierno.

De acuerdo con el CUC, el mandatario, ha incumplido el Acuerdo Agrario que él mismo suscribió junto a líderes de organizaciones campesinas.

También señalaron que durante su administración han continuado los desalojos violentos, ejecutados por la Policía Nacional Civil (PNC) y particulares, en los que se vulneran los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas.

"Han pasado 27 meses desde el 7 de febrero de 2024, fecha en la que el Presidente Arévalo se comprometió, con organizaciones indígenas y campesinas y mediante la firma de un Acuerdo Agrario, a trabajar en la resolución de conflictos y atender demandas históricas como el acceso a la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina, articulación territorial para impulsar la Política Nacional de Desarrollo Rural y la creación de un espacio de comunicación permanente entre el Ejecutivo y las organizaciones campesinas.", indicó el CUC a través de un comunicado. 

El CUC detalló que a la fecha, instituciones como el Fondo de Tierras, el Registro de Información Catastral, el Registro de la Propiedad y la Procuraduría General de la Nación y los ministerios de agricultura y economía, evidencian ineficacia e incapacidad para brindar acceso a la tierra, reorientación del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación para apoyar la producción campesina y apoyo la economía social.

Además persiste la falta de regularización del derecho de posesión de cientos de comunidades. "En diversas ocasiones se ha buscado el diálogo directo con el mandatario; sin embargo, éste se ha negado a recibirnos.", indicó dicho Comité. 

"Su silencio paraliza la atención a la conflictividad agraria, el acceso a tierra, la reorientación del MAGA para el apoyo a la economía familiar campesina y la aplicación de la Política Nacional de Desarrollo Rural.", añadió dicha organización. 

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Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7*

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