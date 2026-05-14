Transición MP: Porras se reúne con fiscal general electo

El proceso de transición de autoridad del Ministerio Público (MP) continúa avanzando, tomando en cuenta que la gestión de la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, esta por concluir. La funcionaria ha estado en el cargo durante ocho años, correspondientes a dos períodos de labores consecutivos.
En ese contexto, el Departamento de Información y Prensa del ente investigador confirmó que este jueves, 14 de mayo, se está desarrollando una reunión entre Porras y el jefe del MP electo, Gabriel Estuardo García Luna.
De acuerdo con las leyes vigentes, el período de funciones de la fiscal general saliente concluye el 16 de mayo, así que un día después estaría tomando posesión el nuevo titular del MP, quien fue designado por el presidente de la república, Bernardo Arévalo, tomando como base una nómina de seis aspirantes que le trasladó la comisión de postulación respectiva.
El anuncio sobre la elección de García se hizo la semana pasada, a través de un mensaje a la nación que difundió el mandatario tras completarse la fase de impugnaciones contra el listado de candidatos.
"Esta decisión la he tomado guiado por la convicción que tengo como presidente de la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras al frente de nuestras instituciones", expuso el gobernante en esa ocasión.
"El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al Gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios", añadió.
El mandatario también le deseo claridad, firmeza y serenidad a García Luna para asumir la responsabilidad que recibe.
El nuevo jefe del Ministerio Público tomará posesión el próximo 17 de mayo en reemplazo de Porras Argueta, quien estuvo en el cargo desde 2018, un período marcado por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes la han señalado de socavar la democracia al intentar derribar los resultados electorales de 2023 y también bajo acusaciones de corrupción en casos de alto impacto.
La funcionaria buscó su reelección para un tercer período; sin embargo, aunque avanzó a la fase final del proceso, no alcanzó el respaldo suficiente de parte de los miembros de la comisión de postulación para ser incluida en la nómina final y quedó fuera de la contienda.
Acerca del nuevo fiscal general
García Luna, el nuevo fiscal general, empezó su carrera dentro del Organismo Judicial hace 29 años, en 1997, como oficial y secretario de juzgados, para después pasar a ser juez de paz, de primera instancia y magistrado de Sala en el área penal.
Graduado de la universidad Rafael Landívar (privada) y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos (estatal), su perfil como juez se complementa con su experiencia docente al impartir clases de licenciatura y maestría en ambas casas de estudio.
Asimismo, ha colaborado como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal, fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial y también asesor de la Procuraduría General de la Nación.