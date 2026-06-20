Impiden ingreso de marcha del orgullo a la Antigua Guatemala

El recorrido de la marcha "Orgullo Antigua" sufrió cambios la tarde de este sábado, 20 de junio de 2026, luego de que autoridades municipales de la Antigua Guatemala decidieran cerrar el paso a los integrantes de la comunidad LGTBIQ+ que participaban en el evento. Sin embargo, tras un cruce de palabras, los integrantes de la actividad optaron por continuar la marcha por rutas alternas.
Asimismo, el desfile "Orgullo Antigua" sufrió cambios en su destino, debido a que inicialmente, la programación indicaba que la marcha culminaría en el parque central de la ciudad colonial. Pese a las dificultades, los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ continuaron con la actividad, de forma pacífica.
Durante el recorrido de la marcha del orgullo se pudo apreciar que varios de los participantes portaron pancartas de protesta por las acciones legales que se presentaron en contra de la actividad durante la semana que está por terminar. Uno de los manifestantes cuestionó esas medidas, considerando que las mismas podían ser una cortina de humo.
El cierre también afectó a varias personas que pretendían ingresar a la Antigua Guatemala en vehículo. En varios videos se pudo apreciar que los automóviles demoraron en circular por el área, mientras muchos hacían sonar sus bocinas.
En este mismo tema: Varias personas participan en la marcha llamada "Orgullo Antigua" en la ciudad de Antigua Guatemala.
Primera marcha del orgullo en Antigua Guatemala
Mediante un altavoz, uno de los participantes que se identificó como Toni, persona trans, celebró la realización de la primera marcha del orgullo en la Antigua Guatemala. En su intervención, el participante agradeció a todas las personas que le enseñaron lo que significa una comunidad.
Toni consideró que con esta actividad se escribe una nueva página en la historia de la Antigua Guatemala. En su discurso, agradeció a varias personas pertenecientes de varios colectivos, por su apoyo en la organización del evento.