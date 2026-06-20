 Impiden ingreso de marcha del orgullo a la Antigua Guatemala

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala

Autoridades locales instalaron barricadas para impedir que ingresara la marcha Orgullo Antigua a la Ciudad Colonial.

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Autoridades instalaron un cierre en el ingreso a la Antigua Guatemala, en pleno recorrido del desfile., Alex Meoño
Autoridades instalaron un cierre en el ingreso a la Antigua Guatemala, en pleno recorrido del desfile. / FOTO: Alex Meoño
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El recorrido de la marcha "Orgullo Antigua" sufrió cambios la tarde de este sábado, 20 de junio de 2026, luego de que autoridades municipales de la Antigua Guatemala decidieran cerrar el paso a los integrantes de la comunidad LGTBIQ+ que participaban en el evento. Sin embargo, tras un cruce de palabras, los integrantes de la actividad optaron por continuar la marcha por rutas alternas. 

Asimismo, el desfile "Orgullo Antigua" sufrió cambios en su destino, debido a que inicialmente, la programación indicaba que la marcha culminaría en el parque central de la ciudad colonial. Pese a las dificultades, los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ continuaron con la actividad, de forma pacífica.

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala | Alex Meoño

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala / Alex Meoño

Durante el recorrido de la marcha del orgullo se pudo apreciar que varios de los participantes portaron pancartas de protesta por las acciones legales que se presentaron en contra de la actividad durante la semana que está por terminar. Uno de los manifestantes cuestionó esas medidas, considerando que las mismas podían ser una cortina de humo.

El cierre también afectó a varias personas que pretendían ingresar a la Antigua Guatemala en vehículo. En varios videos se pudo apreciar que los automóviles demoraron en circular por el área, mientras muchos hacían sonar sus bocinas.

En este mismo tema: Varias personas participan en la marcha llamada "Orgullo Antigua" en la ciudad de Antigua Guatemala.

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad

Varias personas participan en la marcha llamada “Orgullo Antigua” en la ciudad de Antigua Guatemala.

Primera marcha del orgullo en Antigua Guatemala

Mediante un altavoz, uno de los participantes que se identificó como Toni, persona trans, celebró la realización de la primera marcha del orgullo en la Antigua Guatemala. En su intervención, el participante agradeció a todas las personas que le enseñaron lo que significa una comunidad.

Toni consideró que con esta actividad se escribe una nueva página en la historia de la Antigua Guatemala. En su discurso, agradeció a varias personas pertenecientes de varios colectivos, por su apoyo en la organización del evento.

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