 Ataque armado deja dos fallecidos en el Anillo Periférico

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Nacionales

Ataque armado deja dos fallecidos en el Anillo Periférico

Los ocupantes de un automóvil tipo sedán fueron blanco de un ataque armado la noche del viernes en el Periférico.

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El ataque armado ocurrió a eso de las 11:30 de la noche., Bomberos Voluntarios.
El ataque armado ocurrió a eso de las 11:30 de la noche. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Bomberos Voluntarios confirmaron que dos hombres fallecieron en el interior de un automóvil después de un ataque armado en el Anillo Periférico y 30 calle de la zona 7 capitalina. Autoridades de tránsito indicaron que el hecho de violencia ocurrió en el tramo entre el asentamiento Las Torres y el Puente El Incienso.

Según las imágenes compartidas, las víctimas viajaban dentro de un carro tipo sedán de color rojo, con placas particulares 679LCH, cuando fueron agredidos por desconocidos, por causas que se desconocen.

Bomberos Voluntarios narraron que a su cabina de emergencias llegaron llamadas reportando a dos personas heridas por ataque armado dentro del automotor, pero cuando los rescatistas llegaron hasta el lugar de los hechos, constataron que ambos afectados carecían de signos vitales.

Víctor Gómez, vocero de Bomberos Voluntarios, indicó que el incidente ocurrió en el sentido que comunica hacia la Avenida Elena. Asimismo, el comunicador relató que técnicos en urgencias médicas de la 49 compañía fueron quienes atendieron el hecho.

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“Nuestro patrimonio tangible e intangible no es una tarima de exhibición ni un espacio para la anarquía, es el corazón cultural de Guatemala y se defiende con valentía”, expresó el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias.

Víctimas del ataque armado sin identificar

Tras confirmar el deceso de las víctimas, los cuerpos de socorro pidieron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes llegaron a acordonar el área del accidente de tránsito. Posteriormente, llegaron los peritos del Ministerio Público, quienes realizaron las primeras investigaciones y levantaron los cuerpos de las víctimas.

En el lugar se formó fuerte congestionamiento a la mencionada hora, por lo que autoridades de tránsito accionaron las medidas pertinentes, como la instalación de un carril reversible.

El vehículo atacado quedó en el lugar con varias perforaciones de arma de fuego y quedó empotrado en el arriate central. Familiares llegaron al escenario de la tragedia, pero evitaron dar declaraciones acerca del tema.

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