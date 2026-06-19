 Alcalde acciona para frenar desfile de “Orgullo Antigua”

Calendario por grupos

Mexico MEX
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South Africa SAO
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Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
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26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
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Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
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Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
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Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
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D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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27/06 15:00 HS
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Nacionales

Alcalde recurre a la CC para frenar desfile de “Orgullo Antigua”

“Nuestro patrimonio tangible e intangible no es una tarima de exhibición ni un espacio para la anarquía, es el corazón cultural de Guatemala y se defiende con valentía”, expresó el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias.

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El alcalde de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Juan Manuel Asturias, dio a conocer que presentó un amparo con carácter urgente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio del cual busca que no se lleve a cabo el desfile programado por la organización "Orgullo Antigua" para el sábado 20 de junio de 2026.

El jefe edil explicó que la acción va dirigida contra autoridades del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Gobernación y la Gobernación Departamental de Sacatepéquez. En la misma, se plantea que se les ordene abstenerse de

"Hoy he venido personalmente, como su alcalde, a plantear una postura sin titubeos en defensa de nuestra Ciudad. Acabo de interponer un amparo de urgencia. (...) He venido a exigir que se decrete la no realización absoluta del desfile de la organización Orgullo Antigua y que se ordene a la Policía Nacional Civil que no preste auxilio ni escolta para abrir paso a esta actividad", dijo.

Su pronunciamiento se dio por medio de un video compartido en sus redes sociales, donde añadió que la municipalidad ya emitió un veto con respecto al tema, por lo que no permitirán que el Ejecutivo "pase por encima" a ese tipo de decisiones que irían en contra de la autonomía municipal.

Expone argumentos y defiende patrimonio de la Ciudad Colonial

El funcionario reiteró que "La Antigua Guatemala se respeta" e indicó que el Concejo Municipal ya emitió una decisión técnica basándose en que las plazas y calles están totalmente ocupadas por ferias de artesanos, actividades escolares infantiles y tradicionales locales que ya fueron autorizadas, incluso con meses de antelación.

"No hay espacio físico y tratar de imponer esa marcha por la fuerza es una provocación que pone en riesgo inminente la seguridad de nuestras familias y de nuestros niños", expuso. Añadió que el evento que se anunció para este fin de semana usurpa las calles de la Ciudad Colonial, por lo que como comuna van a defender la institucionalidad "con todo el peso de la ley".

Finalmente, envió un mensaje dirigido a los vecinos, comerciantes y comités locales que tengan la certeza de que, como alcalde, no va a ceder su jurisdicción y se están utilizando todas las herramientas legales para "frenar la amenaza" y evitar un colapso en el casco urbano.

"Nuestro patrimonio tangible e intangible no es una tarima de exhibición ni un espacio para la anarquía, es el corazón cultural de Guatemala y se defiende con valentía", puntualizó.

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Organización acciona ante la PDH

Medios locales de Antigua Guatemala dieron a conocer que la organización Orgullo Antigua presentó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por presunta discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, pues se expuso que el alcalde Asturias y el Concejo expresaron rechazo a una actividad que anunciaron para este sábado, 20 de junio.

Según la información, el planteamiento se enfoca en que se planificó una "Caminata del Orgullo del departamento de Sacatepéquez", una movilización que describieron como pacífica y que tiene como objetivo visibilizar a las personas LGBTIQ+ que viven en la Ciudad Colonial y otros puntos aledaños.

La organización señaló que las autoridades locales han mencionado que un evento de este tipo atentaría contra las buenas costumbres, por lo que consideraron que se está privando a las personas LGBTIQ+ del ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica y se genera un trato desigual y discriminatorio.

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