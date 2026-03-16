Festival Antigua 2026: Premios a la Élite Creativa en Guatemala

Guatemala celebró la creatividad nacional en una noche memorable durante la primera jornada del Festival de Antigua 2026, donde las mejores campañas publicitarias y el talento joven se llevaron el protagonismo en la entrega de premios más esperada de la industria creativa guatemalteca.
El evento tuvo lugar el pasado 12 de marzo, marcando el inicio de la 19ª edición del Festival de Antigua con una agenda cargada de conferencias y espacios de networking. Destacados conferencistas nacionales e internacionales abrieron el telón para un público entusiasta, mientras delegados de agencias nacionales se preparaban para la noche central de reconocimientos.
Triunfo guatemalteco en Young Lions Cannes 2026
La nueva generación de creativos brilló con fuerza en la competencia Young Lions Cannes 2026, con reconocimiento en las tres categorías principales:
- Bronce: Cesar Ismael Can & Maylin Gabriela Ajpacaja, Publicis Groupe.
- Plata: Héctor Enrique Dueñas & Rolando Lucero Escobar, 4AM Saatchi&Saatchi.
- Oro: José Fabián Celis & Nelson Jonatan Chiquin, El Taier DDB.
Las campañas más destacadas de Guatemala
El talento local recibió también elogios en la categoría nacional. Diez campañas guatemaltecas, desarrolladas para marcas reconocidas, se alzaron como referentes del ingenio y la estrategia creativa del país:
- Campaña: A Guate le haces bien | Marca: Banco Industrial | Agencia: el taier DDB Centro
- Campaña: Hoy Sí Muchá | Marca: Pepsi Guatemala | Agencia: el taier DDB Centro
- Campaña: Agarrando un mercado genérico a palos | Marca: Bayer Centroamérica | Agencia: Gravity BBDO
- Campaña: Newborn Atheletes | Marca: Gatorade | Agencia: el taier DDB Centro
- Campaña: salCITA | Marca: Pollo Granjero | Agencia: el taier DDB Centro
- Campaña: Guatemala, new season available. Only in your stories | Marca: Inguat | Agencia: el taier DDB Centro
- Campaña: Donde Pepe | Marca: Ducal, FIFCO | Agencia: Joystick FIFCO
- Campaña: Unsave the date | Marca: Banco Industrial | Agencia: el taier DDB Centro
- Campaña: Visitantes Locales | Marca: Banco Industrial | Agencia: el taier DDB Centro
- Campaña: Ketchup Lovers | Marca: Kerns, FIFCO | Agencia: Joystick FICO
Reconocimiento al esfuerzo y proyección de la industria creativa
Daniel Cerillo, presidente de los premios Festival de Antigua 2026, subrayó la importancia de destacar a los nuevos talentos como una forma de elevar el nivel creativo nacional. Durante la ceremonia, agradeció la participación de todas las agencias y felicitó a los vencedores. "Seguiremos invirtiendo en exponer lo mejor de la industria de las ideas. Felicidades, Guatemala", afirmó.