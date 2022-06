Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad Sexual recorre el Centro Histórico

Al menos 30 mil guatemaltecos participaron este sábado en la vigésima edición desfile de la Diversidad Sexual e Identidad Sexual, el cual recorrió en el Centro Histórico de la capital guatemalteca, donde al ritmo de la música y el carnaval demandaron igualdad de derechos y el cese a la violencia.

Banderas, sombrillas y globos con los colores del arcoíris de la comunidad LGBTI+, además de disfraces de fantasía, inundaron el desfile, suspendido por dos años por la pandemia del coronavirus, que recorrió varias calles del centro de Ciudad de Guatemala ante la mirada de policías, automovilistas y transeúntes.

“Somos ángeles con alas de colores”, “Libertad sexual no es opcional”, “Es una experiencia humana, no una declaración política”, señalaban algunas pancartas colocadas en las carrozas, que retumbaban con música tropical y reguetón, algunas incluso con cantantes en vivo.

Grecia Galilea Monroy de León, integrante de Redmutrans de Guatemala, indicó que este año están conmemorando 20 años de la marcha de la población LGBTI+. En esta ocasión participan más de 30 mil personas y 28 organizaciones.

“Estamos exigiendo al estado de Guatemala que reconozca nuestros derechos, no más homofobia, no más transfobia, no más demofobia. Estamos trabajando, persistiendo, exigiendo nuestros derechos”, acotó Monroy de León.