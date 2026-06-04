Nike reúne a megaestrellas y hace estallar redes sociales

Cristiano, Mbappé, Haaland, Ronaldinho, Jorge Campos, y muchas más grandes figuras del futbol mundial aparecen en el spot "Rip The Script".

A menos de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nike Football lanzó el teaser de su campaña rumbo al torneo global. El spot, de estilo cinematográfico, reúne a más de una docena de estrellas de la cultura pop para ser parte de una misma narrativa donde el fútbol es el protagonista.

Bajo el título "Rip The Script -Rompe el guion-", el teaser llegó a encender las redes sociales con breves apariciones de las figuras más populares del entretenimiento y la música como Kim Kardashian, Young Miko y "Ted Lasso". Además, se hicieron presentes grandes estrellas del deporte rey como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Zlatan Ibrahimović.

Previo al lanzamiento del teaser, Nike compartió un video estilo "detrás de cámaras" en el que se ve a Zlatan Ibrahimović dirigiendo a todo un equipo desde el backstage. El reconocido exfutbolista les da un mensaje inspirador antes de iniciar las grabaciones de lo que sería la campaña mundialista ‘Rip the Script’.

"Deja que Zlatan te diga esto: para ser grande, debes amar el sonido de tu propia voz. Escucha a Zlatan. Pero lo que más importa, escúchate a ti mismo", expresó el exdelantero sueco en el video.

It was all going to plan until instincts took over...



Rip The Script pic.twitter.com/la43icZaAu — Nike (@Nike) June 4, 2026

Otras grandes figuras mundiales

Además de Ibrahimović, en el video también aparecen Kylian Mbappé, "Ted Lasso", Vinicius Jr. y Kim Kardashian, quienes lucen desencajados por lo que acaba de suceder. Y es que el exfutbolista parece haber interrumpido las grabaciones del comercial mundialista solo para un momento reflexivo.

Todo parece salirse de control cuando la cuenta de Nike publicó el teaser de su campaña mundialista, en el que se ve pequeños fragmentos del detrás de cámara de toda la grabación. La narrativa de este pequeño video parece mostrar que la filmación fue un caos que incluso terminó en incendio.

Sin embargo, se sabe que se trata de un teaser que ha sido editado para que genere una alta expectativa entre el público. El efecto fue inmediato, ya que la audiencia expresó en los comentarios su emoción por ver qué tiene preparado Nike para este Mundial. Además, resaltaron la gran capacidad de la marca para reunir a todas estas figuras.

Nike Football anunció que el video oficial será lanzado el próximo 4 de junio y promete ser uno de los grandes competidores a mejor campaña del Mundial 2026. Y es que esta edición ha demostrado que los rivales no solo se enfrentan en la cancha, sino también fuera de ella.

Parte del promocional de Nike para el Mundial 2026 - Captura de video

*Información Mercado Negro.

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