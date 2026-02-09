Ganadores de Banrural y Visa vivirán la experiencia FIFA 2026

Cuatro clientes de BANRURAL se convirtieron en los primeros ganadores de la promoción "Visa y Banrural te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 26™" y vivirán la emoción de asistir a partidos de la fase de grupos del torneo más esperado del planeta. Los seleccionados fueron Juan Carlos Granillo, Gisela Villeda, María Presencin e Igor de Gandarias, quienes recibieron paquetes dobles con todo incluido para disfrutar de esta experiencia futbolística única.
La primera ronda de ganadores se eligió entre quienes usaron sus tarjetas de crédito y débito Visa de BANRURAL para compras nacionales, internacionales y en línea, entre noviembre y diciembre de 2025. Cada Q200 acumulados en compras generó automáticamente una oportunidad para participar en el sorteo.
Estos primeros cuatro clientes ya recibieron su premio en un evento especial que Banrural organizó, agradeciendo su confianza y lealtad como tarjetahabientes. Cada paquete incluye boletos aéreos, alojamiento en hotel cuatro estrellas, traslados, entradas a los partidos y experiencias exclusivas cortesía de Visa.
Promoción sigue activa con más premios en camino
Mónica Aldana, gerente de mercadeo de tarjetas de crédito de Banrural, expresó que el banco continúa premiando a sus clientes y conectando la pasión por el fútbol con beneficios reales. La promoción sigue hasta el 20 de febrero de 2026 y aún quedan premios importantes por sortear, incluyendo paquetes para cuartos de final, semifinal y la gran final.
Carlos Granados, gerente de mercadeo de BANRURAL, recordó que los tarjetahabientes pueden seguir acumulando oportunidades con cada compra que realicen. Además destacó que la promoción contará con tres sorteos en total y en los próximos meses se premiarán a más clientes.
- Enero de 2026: tres paquetes dobles para los partidos de cuartos de final.
- Febrero de 2026: paquetes especiales para la semifinal y la final del torneo.
Quienes quieran monitorear su participación y conocer detalles pueden hacerlo en el sitio oficial de BANRURAL, donde es posible consultar el número de oportunidades acumuladas por el uso de sus tarjetas.
Aliados impulsan experiencias exclusivas
La iniciativa es posible gracias a la alianza entre Banrural y Visa, socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™. La invitación está abierta a todos los guatemaltecos titulares de tarjetas Visa de Banrural, quienes pueden incrementar sus posibilidades de ganar simplemente usando sus tarjetas en sus compras diarias. La promoción busca celebrar la pasión por el fútbol y premiar la confianza de los clientes en todo el país.
La Copa Mundial de la FIFA 26™ hará historia, ya que será la edición más grande jamás realizada, con 48 selecciones, 104 partidos y sedes en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Cómo participar y obtener más información
Los clientes interesados en ser parte de la promoción pueden acudir a cualquier agencia BANRURAL o acceder al sitio oficial y redes sociales del banco para conocer condiciones, fechas y próximos sorteos. BANRURAL y Visa reafirman su compromiso de acercar la emoción del fútbol mundial a todos los guatemaltecos, promoviendo la participación a través del uso cotidiano de sus tarjetas.
Banrural, desde su fundación en 1997, ha mantenido su modelo de inclusión financiera a través de una red nacional de más de 12,700 puntos de servicio. A ello suma alianzas como la de Visa, líder global en pagos digitales con presencia en más de 200 países, que continúa su misión de dar acceso y confianza en cada transacción.