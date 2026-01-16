 Vive la emoción del Mundial 2026 con Banrural
Empresas

Banrural te lleva a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La institución financiera lanzó una promoción que permitirá a nueve clientes ganadores vivir la experiencia mundialista.

Banrural
Banrural / FOTO: Instagram

Banrural anuncia una emocionante promoción diseñada para premiar la fidelidad de sus clientes y acercarlos a uno de los eventos deportivos más esperados del mundo: la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con el objetivo de incentivar el uso de las Tarjetas de débito como de crédito Banrural VISA. Banrural lanzó una promoción que permitirá a nueve clientes ganadores vivir la experiencia mundialista con paquetes dobles completamente incluidos para asistir a partidos oficiales del torneo.

¿En qué consiste el premio?

La promoción contempla 9 paquetes dobles, denominados "Copa Mundial de la FIFA", que incluyen entradas para distintos partidos del campeonato mundial. Los premios se distribuirán de la siguiente manera:

  • 4 paquetes para partidos de la Fase de Grupos
  •  3 paquetes para partidos de Cuartos de Final
  • 1 paquete para una Semifinal
  • 1 paquete para la Gran Final

Cada paquete permitirá a los ganadores asistir acompañados, viviendo una experiencia única e inolvidable.

La promoción estará vigente del 20 de noviembre de 2025 al 20 de febrero de 2026, periodo durante el cual las compras realizadas con tarjetas Banrural Visa acumularán oportunidades para participar en los sorteos.

Banrural se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la promoción por causas de fuerza mayor, lo cual será comunicado oportunamente por los canales oficiales.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar los tarjeta habientes individuales que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Tener una tarjeta de débito o crédito Banrural Visa emitida en Guatemala.
  • Ser guatemaltecos mayores de 18 años.
  • Contar con la tarjeta activa al momento del sorteo.
  • En tarjetas de crédito, estar al día en pagos, sin mora, sobregiro, congelamiento ni procesos de cobro.
  • Contar con pasaporte vigente y visa válida, según el país sede del partido.

No podrán participar colaboradores de Grupo Financiero Banrural, personas políticamente expuestas (PEP), contratistas del Estado, agencias de publicidad vinculadas a Banrural ni tarjetas adicionales de forma individual (las compras de tarjetas adicionales suman a la tarjeta principal).

¿Cómo se realizarán los sorteos?

Los ganadores serán seleccionados mediante una tómbola electrónica, en tres sorteos independientes, con el fin de distribuir los premios de forma equitativa:

  • 22 de diciembre de 2025 (Transacciones del 20 de noviembre al 15 de diciembre)
  • 27 de enero de 2026 (Transacciones del 20 de noviembre al 20 de enero)
  • 27 de febrero de 2026 (Transacciones del 20 de noviembre al 20 de febrero)

Cada sorteo incluirá tanto Tarjetas de débito como de crédito Banrural VISA, según la distribución establecida en las bases.

