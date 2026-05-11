 Confirmado el árbitro que dirigirá la final de la Champions
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Confirmado el árbitro que dirigirá la final de la Champions League

La final de la Champions League está programada para el 30 de mayo, en el Puskas Arena, en Budapest.

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El encargado de impartir justicia en la final de la Champions League será el alemán Daniel Siebert - EFE
El encargado de impartir justicia en la final de la Champions League será el alemán Daniel Siebert / FOTO: Agencia EFE

La UEFA confirmó este lunes la designación arbitral para la final de la Champions League 2026, en la que el París Saint-Germain y el Arsenal se enfrentarán el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. El encargado de impartir justicia será el alemán Daniel Siebert, quien dirigirá por primera vez una final de clubes organizada por el máximo organismo del fútbol europeo. El encuentro está programado para las 10 de la mañana (de Guatemala) y marcará uno de los partidos más importantes de la temporada continental.

El colegiado berlinés, de 42 años e internacional FIFA desde 2015, llega respaldado por una amplia experiencia en competiciones europeas. Durante la presente edición de la Champions League dirigió nueve encuentros, incluidos compromisos de alta exigencia como el duelo de ida de cuartos de final entre Sporting y Arsenal, así como la vuelta de semifinales entre el conjunto inglés y el Atlético de Madrid, compromiso en el que los dirigidos por Mikel Arteta sellaron su clasificación a la gran final.

Todo listo para la final de la UEFA Champions League

El equipo arbitral estará conformado además por varios jueces de experiencia internacional. Los alemanes Jan Seidel y Rafael Foltyn actuarán como asistentes de línea, mientras que el suizo Sandro Schärer será el cuarto árbitro. En el sistema VAR participarán los alemanes Bastian Dankert y Robert Schröder, junto a los españoles Carlos del Cerro y Guadalupe Porras, quienes ejercerán como soporte VAR y árbitra reserva, respectivamente.

La trayectoria reciente de Siebert también incluye actuaciones destacadas en otras competiciones UEFA. El árbitro estuvo presente en la Eurocopa 2020 y en la edición de 2024, además de dirigir encuentros de la Europa League, como la semifinal entre Manchester United y Athletic Club disputada en 2025. Su designación para esta final refleja la confianza de la Comisión de Árbitros de la UEFA en uno de los colegiados más consolidados del fútbol europeo actual.

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El encargado de impartir justicia en la final de la Champions League será el alemán Daniel Siebert - Agencia EFE

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